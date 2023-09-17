內地23歲女搭高鐵拒讓出窗邊位　被滋擾後更遭大媽夫妻毆打10分鐘（有片）

記者鄒慈芸／綜合報道
內地一名女子14日在山西太原搭乘高鐵時，被其他乘客要求換座，她客氣拒絕後，雙方爆發口角衝突，最後女子遭對方夫妻兩人拽着頭不斷毆打。
「你是甚麼人，有沒有品德」
受害女子表示，當天她在太原南站搭上了G2610次高鐵，上車後發現自己靠窗的座位被一名男子所佔，出聲提醒對方可以看一下車票，坐到別人的座位了，然而對方三人卻表示，她可以坐在旁邊的位子，半強迫女子換座。
女子拒絕換座後，三人便開始用方言不斷的嘟囔，並不斷用桌子撞擊她的座位，於是女子便開口告知對方，希望可以停止這樣的行為，不要影響他人的乘車舒適度，結果男子突然情緒失控，大聲的咒罵「你是甚麼人，有沒有品德」，雙方遂起了口角衝突。
手部、脖子留下了多處抓傷
接着三人中一名60多歲的大媽，突然伸手揪住女子的頭髮，將她往後扯，還在手部、脖子留下了多處抓傷，另一名男子則抓住她的雙手，不讓她有出手的機會，女子委屈表示，當時被對方拉扯到衣服快整件被脫下，自己只是個23歲的女生，就這樣遭到毆打長達10分鐘。
整段打架過程被其他的乘客拍下，上傳到網絡後引發輿論關注， 16日，天津西站鐵路派出所表示，已接到報警，正在開展工作當中。
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