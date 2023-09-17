熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
中國
2023-09-17 12:45:43

內地23歲女搭高鐵拒讓出窗邊位　被滋擾後更遭大媽夫妻毆打10分鐘（有片）

分享：

內地23歲女搭高鐵拒讓出窗邊位　被滋擾後更遭三人圍毆10分鐘

記者鄒慈芸／綜合報道

內地一名女子14日在山西太原搭乘高鐵時，被其他乘客要求換座，她客氣拒絕後，雙方爆發口角衝突，最後女子遭對方夫妻兩人拽着頭不斷毆打。

「你是甚麼人，有沒有品德」

受害女子表示，當天她在太原南站搭上了G2610次高鐵，上車後發現自己靠窗的座位被一名男子所佔，出聲提醒對方可以看一下車票，坐到別人的座位了，然而對方三人卻表示，她可以坐在旁邊的位子，半強迫女子換座。

女子拒絕換座後，三人便開始用方言不斷的嘟囔，並不斷用桌子撞擊她的座位，於是女子便開口告知對方，希望可以停止這樣的行為，不要影響他人的乘車舒適度，結果男子突然情緒失控，大聲的咒罵「你是甚麼人，有沒有品德」，雙方遂起了口角衝突。

手部、脖子留下了多處抓傷

接着三人中一名60多歲的大媽，突然伸手揪住女子的頭髮，將她往後扯，還在手部、脖子留下了多處抓傷，另一名男子則抓住她的雙手，不讓她有出手的機會，女子委屈表示，當時被對方拉扯到衣服快整件被脫下，自己只是個23歲的女生，就這樣遭到毆打長達10分鐘。

整段打架過程被其他的乘客拍下，上傳到網絡後引發輿論關注， 16日，天津西站鐵路派出所表示，已接到報警，正在開展工作當中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受