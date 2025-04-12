內地24歲健身網紅傳遇溺亡　去年透露缺點是「不會游泳」

內地知名百萬健身網紅馬章浩，近日傳出溺水身亡，得年24歲。噩耗一出，許多朋友和粉絲紛紛發文哀悼。在網紅界有好人緣的他，被網友大讚零缺點，去年他曾自嘲唯一的缺點大概就是「不會游泳」，不料竟一語成讖。

據《九派新聞》報道，4月11日上午，馬章浩多位好友證實了他離世的消息，內地博主「菲菲菲菲啊」發文：「我的朋友願你在別的地方也能健康快樂，可是你不是說好要來看我比賽嗎？」

國家級 運動健將

馬章浩是一位健身領域的自媒體博主，24歲，全網粉絲超過百萬人，其粉絲群體主要是健身愛好者和追求健康生活方式的年輕人。

他在2020年中國大學生健康活力「雲」系列大賽暨中國大學生健美操錦標賽中表現出色，獲得了多個獎項。2019年還被國家體育總局授予運動健將稱號。據悉，馬章浩還曾參加過「快樂向前衝」綜藝節目，也參加過天門山跑酷運動，透過多種賽事及開朗的生活態度，他迅速累積粉絲。