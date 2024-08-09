內地33歲網紅允下嫁後證患癌　暴瘦35公斤一年內病逝

內地抖音女網紅「徐不徐」2023年答應交往1年多的男友的求婚，但上天跟她開了玩笑，1個月後徐不徐竟確診罕見的「中線癌」，她勇敢抗癌直到2024年8月4日過世，男友透過她的帳號心碎發聲。

「搖滾不死，我不死」

內媒《網易新聞》報道，33歲的「徐不徐」2023年9月才剛答應男友求婚，雙方家庭正歡天喜地準備定下結婚日期，徐不徐還在社交帳號開玩笑稱，「求婚戒指買大了，只能帶（戴）手腕上了」。調侃間洋溢着幸福，不難感受她即將嫁做人婦的喜悅。

沒想到10月份她因咳嗽到醫院檢查，經過醫生多次確認，她罹患罕見的「中線癌」（NUT），但她沒有放棄自己，堅強抗癌，在抖音帳號寫下「搖滾不死，我不死」宣示她對生命和搖滾樂的熱愛，男友也一直陪伴在她身邊給予勇氣。