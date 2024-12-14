內地5大漢為籌錢救患癌子女　剃頭穿裙跳舞做網紅

內地短影音平台「五個小超人的爸爸」帳號近日爆紅，5個大男人剃光頭、穿裙子大跳熱舞，一個多月來靠直播賺進百萬人民幣（約107萬港元），背後真相是為癌孩籌醫療費，感動無數網友。

綜合《極目新聞》、《九派新聞》報道，「五個小超人的爸爸」的孩子，都患有「兒童癌症之王」神經母細胞瘤四期，有男有女，最小的只有4歲，最大的也才7歲。眼見因為化療孩子們頭髮漸漸脫落，為了不讓他們感到自卑，爸爸們也索性剪掉了頭髮，剃了光頭，陪孩子一起抗癌。

一個療程需要將近20萬元

然手術、化療、放療、移植、免疫治療，幾年下來，爸爸們不但花掉了所有積蓄，還四處舉債，借遍了親朋好友，「小凡爸爸」李先生透露：「光一個療程需要三支藥，將近20萬元（人民幣，約21.4萬港元），白天做飯送飯，平時有機會就打點零工。人生地不熟，工作很難找，一個月也就能掙兩三千元。」

「攸寶爸爸」卯先生告訴記者，五個孩子都是在同一家醫院確診，由於五個家庭都來自雲南和貴州兩省交界地帶，老家離得近，平時講的也是家鄉話，溝通方便，便很自然地聚到了一起。