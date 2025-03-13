內媒列12款「外賣員不敢吃食物」名單　黃燜雞/炸雞/麻辣燙/烤肉全上榜

用手機點外賣早就成為部份大眾的日常習慣，但今日有內地媒體曝光一份「連外賣員都不敢吃」的外賣餐點名單，包括黃燜雞、炸雞、麻辣燙、燒烤都在列，原因是重油重鹹，且藉此遮掩不新鮮食材，網民嘆「吃外賣也是無奈啊，還有什麼能吃？」

至於很多人喜愛的麻辣燙，因包含的食材種類繁多，品質難以確保，且湯底由多種香料和調味品混合而成，可能含有對人體有害的化學物質。便利的蓋飯也榜上有名，因為業者為省成本和時間，未必充分清洗食材，且高油和高鹽，甚至使用地溝油或劣質米。

報道指出，這份「外賣員從來不碰的外賣」，位列第一是頗受內地民眾喜愛的黃燜雞，理由是可能使用「僵屍肉」（冷凍很久的肉類），且配菜清洗不徹底。此外，炸雞也在列，原因也是雞肉品質良莠不齊，保存不當容易生蟲或變質。

其他還包括水餃、粥、烤肉拌飯、輕食、料理包快餐、水果撈（水果切塊加入飲料）和燒烤等，其中輕食看似健康，但可能使用大量合成肉等劣質食材。有網民看了這份名單，直呼「完了沒東西可以吃了」、「牛馬有多少可以選擇的？為什麽不勒令監管部門嚴查？」也有網友透露炸雞最恐怖，「我見過凍的雞都臭了…還是照樣炸了賣。」

12款「外賣員不敢吃食物」名單

1. 黃燜雞：個別商家可能會使用冷凍肉、殭屍肉等不新鮮的肉類食材，配菜清洗不徹底。

2. 炸雞：炸雞店品質良莠不齊，很多使用的是半成品，保存不當容易生蟲或變質。

3. 麻辣燙：需要準備的菜色很多，商家購買的食材通常比較平價，品質難以保證，而且衛生情況也不容樂觀。其湯底由多種香料和調味品混合而成，可能含有一些對人體有害的化學物質。

4. 蓋澆飯：部分商家為節省成本和時間，不會對食材進行充分清洗和處理，烹飪過程中可能使用大量的油和鹽，不利於健康。甚至還有可能使用地溝油或劣質米。

5. 餃子：外賣餃子大多不是手工製作，而是商家購買的散裝速凍餃子，其餡料可能使用了低廉的肉類或邊角料等，食材的新鮮度無法保證。

6. 粥：有些商家為了讓粥看起來黏稠，會添加增稠劑等添加劑，而不是經過長時間熬煮。

7. 烤肉拌飯：價格便宜但肉質一般使用的是速凍肉，品質難以保證。

8. 輕食：部分輕食商家為降低成本，會使用合成肉等劣質食材，這些合成肉可能含有大量的添加劑和荷爾蒙。

9. 預製菜快餐：許多外賣商家提前買好對應的菜包，有人下單時加熱即可出餐。這類食品含有大量添加物，常吃對身體有害。

10. 水果撈：水果成本較高，有些不良商家會用壞掉的水果來製作水果撈，由於添加了酸奶等，顧客很難判斷是否新鮮。

11. 燒烤：部分商家為追求效率和降低成本，會使用油炸的方式製作燒烤，這樣的燒烤不僅口感油膩，還可能含有多種有害物質。即使是真燒烤，由於燒烤過程中產生的煙霧和高溫，也可能導致食物中的營養成分流失和有害物質生成。

12. 湯品：有些商家為節省時間和成本，會使用粉沖的方式來製作雞湯、骨頭湯等湯品，這類湯品口感差且營養價值低。