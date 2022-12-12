內蒙警搗洗錢集團涉款高達120億 檢3200萬現金堆成小山

內蒙古通遼市科爾沁警方摧毀一個利用虛擬貨幣洗錢的犯罪集團，拘捕63人，搗破十多個洗錢據點，檢獲3,200萬元(人民幣，下同)現金，扣押涉案固定資產價值1,800多萬元，扣押並轉出區塊鏈數字貨幣價值7,500多萬元，凍結涉案資金500多萬元，總共收繳違法所得約1.3億元。自去年5月起至案發，涉案犯罪集團已為境內、外的網絡傳銷、詐騙及賭博犯罪集團洗錢高達120億元。
一名成員銀行每月交易流量異常 引起警方關注
通遼市公安局微信「平安通遼」通報，今年7月15日，內蒙古公安廳將一宗案件的線索轉交科爾沁警方，指接獲人民銀行呼和浩特支行預警，一名叫石X園的人在科爾沁辦理的某銀行卡資金流異常，月交易流量高達1,000多萬元，涉嫌洗錢犯罪，而據內蒙古公安廳前期研判，石X園及其同黨利用區塊鏈兌換虛擬貨幣，幫助上游犯罪集團洗錢，涉及多個省區市。
犯罪資金經波場鏈以太坊鏈換成泰達幣 再兌換人民幣
科爾沁警方隨即成立專案組深入調查，發現這個以季某、王某、張某為首的犯罪集團，去年5月起利用境外社交平台Telegram發展下線成員，註冊匿名區塊鏈帳戶，將涉嫌網絡傳銷詐騙等犯罪資金，透過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈(USDT-ERC20)轉換成虛擬貨幣泰達幣(Tether,USDT)，再兌換成人民幣，支付給上游犯罪集團金主，從中攫取不法利益。
涉案洗錢集團在全國多地都有據點，「接生意」後會將任務分派予各地的洗錢小組，小組再各自招募底層洗錢人員，進行網上或實體洗錢操作。每完成一筆洗錢生意，集團頭目、小組長、取款手及底層洗錢人員等，都會按不同級別抽取一定比例的佣金。
洗錢成員遍及廣東福建北京等17省區市
科爾沁警方在9月7日動員230人，分別前往廣東、福建、江西、北京、河北、吉林等17個省區市展開拘捕行動，10月13日再成功將潛逃至泰國曼谷的一名主犯及一名技術人員勸回國。該兩名外逃疑犯於雲南昆明隔離後，10月21日在雲貴邊界移交科爾沁警方，63名主要疑犯及技術人員至此全部到案。公安部經濟犯罪偵查局隨後於10月24日決定，就今次案件發起「全國集群戰役」。
匿名購買賣虛擬貨幣令調查困難 但最終成功取得證據
調查人員提到，犯罪集團透過虛擬貨幣洗錢，為辦案帶來很大難度，因為他們以匿名購買虛擬貨幣再賣出，「就等於設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統手段查詢資金流或找到收款人」，而且查詢、調取虛擬貨幣交易證據都很複雜、困難，最後透過對審訊到案人員、從境外數字貨幣交易所調閱證據、追蹤數字貨幣區塊鏈等，才成功偵破案件。