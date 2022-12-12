內蒙警搗洗錢集團涉款高達120億 檢3200萬現金堆成小山

內蒙古通遼市科爾沁警方摧毀一個利用虛擬貨幣洗錢的犯罪集團，拘捕63人，搗破十多個洗錢據點，檢獲3,200萬元(人民幣，下同)現金，扣押涉案固定資產價值1,800多萬元，扣押並轉出區塊鏈數字貨幣價值7,500多萬元，凍結涉案資金500多萬元，總共收繳違法所得約1.3億元。自去年5月起至案發，涉案犯罪集團已為境內、外的網絡傳銷、詐騙及賭博犯罪集團洗錢高達120億元。

一名成員銀行每月交易流量異常 引起警方關注

通遼市公安局微信「平安通遼」通報，今年7月15日，內蒙古公安廳將一宗案件的線索轉交科爾沁警方，指接獲人民銀行呼和浩特支行預警，一名叫石X園的人在科爾沁辦理的某銀行卡資金流異常，月交易流量高達1,000多萬元，涉嫌洗錢犯罪，而據內蒙古公安廳前期研判，石X園及其同黨利用區塊鏈兌換虛擬貨幣，幫助上游犯罪集團洗錢，涉及多個省區市。

犯罪資金經波場鏈以太坊鏈換成泰達幣 再兌換人民幣

科爾沁警方隨即成立專案組深入調查，發現這個以季某、王某、張某為首的犯罪集團，去年5月起利用境外社交平台Telegram發展下線成員，註冊匿名區塊鏈帳戶，將涉嫌網絡傳銷詐騙等犯罪資金，透過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈(USDT-ERC20)轉換成虛擬貨幣泰達幣(Tether,USDT)，再兌換成人民幣，支付給上游犯罪集團金主，從中攫取不法利益。

