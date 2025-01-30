全紅嬋回鄉過年 屋企門口遭遊客包圍　無奈發文「理智一點吧」

巴黎奧運跳水金牌得主全紅嬋人氣相當旺，她近日時隔多年返鄉下度過農曆新年。豈料，過年期間她在鄉下屋企門外被大批遊客重重包圍，擠得水洩不通，讓「嬋寶」無奈發文喊話，「理智一點吧！」
根據傳媒日前報道，全紅嬋時隔6年，終於能回老家廣東湛江邁合村與家人度過農曆新年。她在1月26日在微博分享多張「曬娃照」，顯示她和家人開心逛街買年貨。
有鑑於邁合村在全紅嬋巴黎奧運奪金後，湧入了許多遊客，更傳出全紅嬋早前回家探親遭無人機航拍。為了避免再打擾到全家的生活，村內對全家的房子周圍做足保安措施，除了有警車停泊在附近，也有義工巡邏保護，以免全紅嬋及其家人受到滋擾。
不過根據網傳畫面，大年初一全紅嬋的家門口被大批人包圍，還有不少人都拿著手機拍攝。
全紅嬋昨天下午也在微博發文呼籲「理智一點」，文中還附上3個「雙手合十」的表情符號，疑似在勸導不理智的粉絲和打擾到家人的遊客。
Google香港2024年度搜尋榜出爐 美國大選、九龍城寨之圍城最多人search
網民呼籲尊重全紅嬋
網友紛紛留言說，「能不能給嬋寶留些私人空間啊！」「尊重小紅與家人的相處空間，少些打擾，多些尊重！」「大過年還非得逼小紅出來發這個，你們真不是人啊」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章