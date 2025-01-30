全紅嬋回鄉過年 屋企門口遭遊客包圍　無奈發文「理智一點吧」

全紅嬋回鄉過年 屋企門口遭遊客包圍 無奈發文「理智一點」

巴黎奧運跳水金牌得主全紅嬋人氣相當旺，她近日時隔多年返鄉下度過農曆新年。豈料，過年期間她在鄉下屋企門外被大批遊客重重包圍，擠得水洩不通，讓「嬋寶」無奈發文喊話，「理智一點吧！」 根據傳媒日前報道，全紅嬋時隔6年，終於能回老家廣東湛江邁合村與家人度過農曆新年。她在1月26日在微博分享多張「曬娃照」，顯示她和家人開心逛街買年貨。

網民呼籲尊重全紅嬋 網友紛紛留言說，「能不能給嬋寶留些私人空間啊！」「尊重小紅與家人的相處空間，少些打擾，多些尊重！」「大過年還非得逼小紅出來發這個，你們真不是人啊」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章