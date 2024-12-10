Google香港2024年度搜尋榜出爐　美國大選、九龍城寨之圍城最多人search

2024年進入尾聲，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2024年香港人關心的話題。Google搜尋已有25年歷史，每年的熱搜關鍵字都反映著時代的脈動及話題，今年都有不少有趣結果，包括美國大選、九龍城寨之圍城，即睇各大榜單！
熱搜詞彙：成龍打保琦？
「Google香港2024年度熱搜關鍵字」反映今年在香港Google搜尋上，搜尋量飆升得最高的關鍵字，頭三位依次為「美國大選」、香港電影「九龍城寨之圍城」及足球盛事「歐國盃」；而源自外國以至 Z 世代潮語意思則有「SLDPK」、「打羽毛球」、「APT」、「Demure」、「M3」、「I 人」！
熱搜時事：美國大選、美斯最熱頭條
今年2月「美斯」來港進行表演賽引發軒然大波，成為今年熱搜本地頭條首位。有藝人公開其兒子患上罕見遺傳病「天使綜合症」，喚起社會對該病的關注。政府政策「垃圾徵費」、老字號「廖孖記」風波及「舒適堡」結業潮，亦分別成為熱搜本地頭條。
「美國大選」同時膺熱搜關鍵字及熱搜環球頭條第一位；鄰近地區發生的天災踞熱搜環球頭條4大席位。Rose及Bruno Mars主唱的大熱洗腦歌「APT.」及「科目三」同時雙雙上榜。
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熱搜科技：AI、Apple大勝
隨著人工智能漸漸融入日常生活各層面，今年熱搜科技話題十居其六為Gen AI工具。今年大熱的「Threads」、以及正式停止服務的港人集體回憶「ICQ」分別打入十大熱搜科技話題。而今年7月的「CrowdStrike」故障影響世界各地用戶，同時登上熱搜本地頭條、熱搜環球頭條及熱搜科技話題。
十大熱搜科技產品中，不意外由Apple設備獨霸，「iPhone 16」佔據頭三位，令人期待已久的「PlayStation 5 Pro」、「Vision Pro」亦緊隨其後，今年大熱的平價航拍機「DJI Neo」、三星人氣手機「Samsung Galaxy S24」及全球首部三摺手機「HUAWEI Mate XT」亦是熱搜。
熱搜人物：奧運運動員贏晒
香港運動員再次在國際體壇發光發亮，為香港在巴黎奧運贏得首面金牌的「江旻憓」不但膺年度熱搜關鍵字第五位，亦成為熱搜本地話題人物及熱搜本地運動員之首。另外兩位奧運獎牌得主 - 「張家朗」及「何詩蓓」亦分別佔據兩榜單上的第二及第三位。
今年榮登Google熱搜本地娛樂名人榜第一位的是《九龍城寨之圍城》信一「劉俊謙」，今年他全城熱爆，收穫不少「劉太」粉絲，參演同一電影的「伍允龍」及「林峯」亦分別登上第六及第七位。最搞笑是連「郭sir」同「何伯」「何太」都有份上榜，可見港人幾鍾意食花生。
奧運盛事為城中熱話，今年熱搜環球話題人物榜單上十之有六是奧運運動員，包括全紅嬋及孫穎莎等。美國大選兩位總統候選人「特朗普」及「賀錦麗」亦躋身熱搜環球話題人物榜單。熱搜環球娛樂名人三甲依次為「Taylor Swift」、「Coldplay」及「ILLIT」；韓國演員「金智媛」及「金秀賢」則獲封為「雙金 CP」，雙雙躋身熱搜環球娛樂名人榜；金秀賢更是自2015年登上熱搜環球娛樂名人榜後，事隔9年再次上榜，人氣反彈！
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熱搜娛樂：「九龍城寨之圍城」最熱電影
今年香港誕生多兩齣破億票房的電影作品，「九龍城寨之圍城」及「破．地獄」分別成為熱搜電影第一及第二位，彼思人氣動畫續集「玩轉腦朋友 2」則成為熱搜電影第三位。
年度十大熱搜劇集榜單上，香港、內地及韓國製作的電視劇平分秋色，包括榜首的「家族榮耀之繼承者」、韓劇「淚之女王」及由王家衛執導的內地作品「繁花」成三甲。「APT.」成為今年熱搜歌曲歌詞之首；本地男團「MIRROR」的演唱會成為熱搜演唱會第一位。
卡通動漫雖然仍然由日本主導，毫無懸念由爆紅的「Chiikawa」成為榜首，但韓國的「我獨自升級」、由香港設計師操刀的「Labubu」亦榜上有名！熱搜遊戲則由兩大黑馬作品「黑神話：悟空」及「幻獸帕魯」擊敗一眾人氣手遊如「Pokemon」、「鳴潮」及「絕區零」。
熱搜休閒：「深圳」北上熱潮
今年Google十大熱搜食譜榜單呈現一有趣搜尋趨勢：以往港人大多在Google搜尋上輸入「食材或菜式 + 食譜」，今年見港人輸入「節目 + 食譜」來搜尋，電視節目「黑白大廚」亦進佔十大熱搜食譜。今年Google熱搜外遊目的地天氣榜單上的10個外遊目的地都位於內地和台灣，更由「深圳」居首，竟然沒有日本相當大熱倒灶。