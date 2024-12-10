Google香港2024年度搜尋榜出爐　美國大選、九龍城寨之圍城最多人search

2024年進入尾聲，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2024年香港人關心的話題。Google搜尋已有25年歷史，每年的熱搜關鍵字都反映著時代的脈動及話題，今年都有不少有趣結果，包括美國大選、九龍城寨之圍城，即睇各大榜單！