全紅嬋帶紅鄉下湛江邁合村變奧運村　全父盼女兒「自由發展」

中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運勇奪2面金牌，成為中國奧運史上最年輕「3金王」，她的高人氣也帶紅了家鄉廣東湛江邁合村。內地傳媒報道，雖然奧運熱潮逐漸消退，但這座「奧運村」還在以自己的方式熱鬧著。 根據《九派新聞》，全紅嬋在東京奧運打破紀錄奪金，讓邁合村憑藉著「全紅嬋旋風」爆紅，前來參觀的車輛停滿在村落。巴黎奧運後，邁合村再次迎來打卡浪潮，隨後全紅嬋時隔2年返鄉，讓邁合村再成為話題中心。 邁合村3米地標印上奧運五環 最熱鬧的時期，她的老家門口甚至變成「小吃一條街」。每天有約1000人打卡，邁合村、全氏宗祠都掛上全紅嬋的海報，供遊客打卡拍照。報道稱，邁合村出入口有一座近3米高的地標，上面除了寫著「邁合村」，還印有奧運五環圖案，這是全紅嬋奪金後當地特地設計的村門，一條「奧運村」就此誕生。

另一方面，全紅嬋的父母住在距離村子2公里、位於半山腰的果園，靠種水果維生，全紅嬋的大哥的負責開直播帶貨銷售。回顧這一年，全紅嬋的父親全文茂的總結是「越來越好」，他形容自己很「緊張」，今年是全紅嬋參加奧運的一年，他緊張地坐在電視機前看女兒比賽，又見證她奪金，非常驚喜。 全爸說，全紅嬋很少回家，他們多透過電話視訊聯繫。女兒很少談到自身壓力，幾乎每次通電話，他會先問女兒最近怎麽樣，並叮囑她要注意身體，訓練不要太累。 父親手機桌布為全紅嬋奧運奪金照 儘管全紅嬋父親不了解跳水的具體規則，但手機桌布是全紅嬋東京奧運奪金的照片。全父希望女兒「自由發展，自由學習」。全家門口的墻上，有著一隻站在樹枝上的鳥和自行車的塗鴉，這是全爸用黑色簽字筆畫下，一個代表自由快樂，一個代表童年。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章