全紅嬋帶紅鄉下湛江邁合村變奧運村　全父盼女兒「自由發展」

中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運勇奪2面金牌，成為中國奧運史上最年輕「3金王」，她的高人氣也帶紅了家鄉廣東湛江邁合村。內地傳媒報道，雖然奧運熱潮逐漸消退，但這座「奧運村」還在以自己的方式熱鬧著。
根據《九派新聞》，全紅嬋在東京奧運打破紀錄奪金，讓邁合村憑藉著「全紅嬋旋風」爆紅，前來參觀的車輛停滿在村落。巴黎奧運後，邁合村再次迎來打卡浪潮，隨後全紅嬋時隔2年返鄉，讓邁合村再成為話題中心。
邁合村3米地標印上奧運五環
最熱鬧的時期，她的老家門口甚至變成「小吃一條街」。每天有約1000人打卡，邁合村、全氏宗祠都掛上全紅嬋的海報，供遊客打卡拍照。報道稱，邁合村出入口有一座近3米高的地標，上面除了寫著「邁合村」，還印有奧運五環圖案，這是全紅嬋奪金後當地特地設計的村門，一條「奧運村」就此誕生。
攤販繼續「沾全紅嬋的光」
接近年末，奧運的熱度消退，但邁合村似乎未被遺忘。報導指，如今的邁合村，至少還有一半攤販仍在販售艾草餅、蝦餅、烤番薯等小吃。攤販的招牌基本都以「全氏」冠名，除了「沾全紅嬋的光」，也與當地全姓聚居的情況有關。對慕「嬋寶」之名而來的遊客而言，無疑是一塊金字招牌。
商家稱，至今仍有人慕名而來。例如自駕遊前來的李先生，只是途徑湛江，妻子在搜尋當地打卡點時，「邁合村-奧運冠軍之家」赫然在列。
此外，更多的遊客流量來自旅旅行團，邁合村已變成湛江的必經旅遊點。《九派新聞》記者實地探訪發現，即使村子中不再有高密度的參觀人群和直播大軍，但在平日下午，仍有遊客乘坐巴士前來邁合村。而全紅嬋的爺爺對來拍照的遊客已見怪不怪，會友善地和遊客搭話，話題也大多圍繞著孫女。全爺爺說，全紅嬋「小時候很聽話，不怎麽需要人操心」。
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另一方面，全紅嬋的父母住在距離村子2公里、位於半山腰的果園，靠種水果維生，全紅嬋的大哥的負責開直播帶貨銷售。回顧這一年，全紅嬋的父親全文茂的總結是「越來越好」，他形容自己很「緊張」，今年是全紅嬋參加奧運的一年，他緊張地坐在電視機前看女兒比賽，又見證她奪金，非常驚喜。
全爸說，全紅嬋很少回家，他們多透過電話視訊聯繫。女兒很少談到自身壓力，幾乎每次通電話，他會先問女兒最近怎麽樣，並叮囑她要注意身體，訓練不要太累。
父親手機桌布為全紅嬋奧運奪金照
儘管全紅嬋父親不了解跳水的具體規則，但手機桌布是全紅嬋東京奧運奪金的照片。全父希望女兒「自由發展，自由學習」。全家門口的墻上，有著一隻站在樹枝上的鳥和自行車的塗鴉，這是全爸用黑色簽字筆畫下，一個代表自由快樂，一個代表童年。
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