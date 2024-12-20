全紅嬋母親稱被誤會「好風光」哽咽：女兒曾3年沒回家 最大願望仍未實現

跳水名將全紅嬋在2024年巴黎奧運上獲兩面金牌，此後她在廣東湛江的老家成為熱門打卡地，被認為以一己之力帶動全村經濟。近日，《鳳凰週刊》以《被流量改變的全紅嬋一家》為題，訪問了全紅嬋的家人。

據《鳳凰周刊》在12月19日報導，現年17歲的全紅嬋在巴黎奧運表現亮眼，令她在內地網上人氣高企，頻頻登上熱搜，有不少網友誤會她的家人已過上風光的生活。事實上，全紅嬋一家生活品質雖然有所改善，但並沒有大家想像得那麼誇張，且因為全紅嬋帶來的打卡經濟，也令全家人頗受打擾。

全紅嬋母親盼每個孩子都有一間房

例如，全洪嬋的母親馮玲妹提到被誤會「風光」時一度哽咽，表示她身體一直不好，患有多種疾病需要長期服藥，但面對源源不斷的粉絲上門，她都會盡量滿足大家要求，還曾因全紅嬋支持者拉她拍照引致頭暈跌倒。她最大的願望，就是在鄉下興建一棟樓房，讓每個孩子都有一間房住，但至今還難以實現。