全紅嬋母親稱被誤會「好風光」哽咽：女兒曾3年沒回家 最大願望仍未實現

跳水名將全紅嬋在2024年巴黎奧運上獲兩面金牌，此後她在廣東湛江的老家成為熱門打卡地，被認為以一己之力帶動全村經濟。近日，《鳳凰週刊》以《被流量改變的全紅嬋一家》為題，訪問了全紅嬋的家人。
據《鳳凰周刊》在12月19日報導，現年17歲的全紅嬋在巴黎奧運表現亮眼，令她在內地網上人氣高企，頻頻登上熱搜，有不少網友誤會她的家人已過上風光的生活。事實上，全紅嬋一家生活品質雖然有所改善，但並沒有大家想像得那麼誇張，且因為全紅嬋帶來的打卡經濟，也令全家人頗受打擾。
全紅嬋母親盼每個孩子都有一間房
例如，全洪嬋的母親馮玲妹提到被誤會「風光」時一度哽咽，表示她身體一直不好，患有多種疾病需要長期服藥，但面對源源不斷的粉絲上門，她都會盡量滿足大家要求，還曾因全紅嬋支持者拉她拍照引致頭暈跌倒。她最大的願望，就是在鄉下興建一棟樓房，讓每個孩子都有一間房住，但至今還難以實現。
全紅嬋父認為問心無愧就好
全紅嬋成名後，有人說全紅嬋的父親全文茂說他不能跟女兒坐在一起吃飯。對此，全父反指，「我自己的女兒我還用蹭嗎？」並笑稱，「嘴巴長在人家的身上，愛怎麼說就怎麼說」，表示做好自己，問心無愧就好。
作為抖音網紅的全紅嬋哥哥全進華也受到不少質疑。他在抖音上擁有300多萬粉絲，有人質疑他利用妹妹的名氣賣貨，還有MCN公司向他拋出幾千萬、上億人民幣的簽約金，「對我一個22歲的人來說，誘惑還蠻大的。」全進華坦言，這一年生活品質確實有很大變化。雖然很多人以為家裡很有錢，住別墅，開名車，但其實他們一如往常在農村當助農電商。
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母親不敢問何時回家
全紅嬋媽媽說，自己被車撞過，斷了5條肋骨，心臟也不好，還有紅斑狼瘡，但不敢告訴女兒具體是什麼病，東京奧運那年全紅嬋拿冠軍後，哥哥才告訴她。媽媽說全紅嬋在東京奧運後3年沒回家，過年還是家人赴京團圓，但自己不敢問她何時回家，怕她想家，因為「現在是國家的女兒了，聽國家安排」。
報道指全紅嬋的弟弟妹妹也有跳水天賦，但因姐姐的光環而備受壓力。15歲的妹妹全紅桃目前在湛江市體育運動學校擔任跳水隊教練助教，13歲的弟弟全進鵬仍在體校進行跳水訓練，常被他人評價「不如姐姐全紅嬋」。對此，全紅嬋父親表示，會尊重孩子們的意見，全紅嬋母親則表示跳水太辛苦了，這兩個孩子還在長大，不希望他們也因為跳水受傷。
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