巴黎奧運｜全紅嬋零水花摘金背後　31歲「最美教練」陳若琳身世坎坷

陳若琳曾於奧運會奪得5面金牌 陳若琳係國家隊上一代高台跳水女王，曾於奧運會奪得5面金牌，包括2008年北京及2012年倫敦奧運嘅女子十米高台跳水個人賽金牌。2016年里約奧運後陳若琳宣布退役，曾擔任跳水裁判，喺3年前東京奧運之後正式擔任全紅嬋教練。

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