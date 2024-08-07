巴黎奧運｜全紅嬋零水花摘金背後　31歲「最美教練」陳若琳身世坎坷

國家隊跳水選手全紅嬋喺巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，僅以17歲之齡就成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手，打破跳水皇后伏明霞的紀錄。全紅嬋多次試跳近乎無水花，網民戲稱佢係識「水花消失術」。高徒自有嚴師，全紅嬋嘅師傅係前國家隊另一跳水猛將陳若琳，原來只係得31歲，更被媒體同網民封為「最美教練」。
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陳若琳曾於奧運會奪得5面金牌
陳若琳係國家隊上一代高台跳水女王，曾於奧運會奪得5面金牌，包括2008年北京及2012年倫敦奧運嘅女子十米高台跳水個人賽金牌。2016年里約奧運後陳若琳宣布退役，曾擔任跳水裁判，喺3年前東京奧運之後正式擔任全紅嬋教練。
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陳若琳同徒弟背景相似，全紅嬋家境困苦，而陳若琳自幼父母離異更遭雙親遺棄，先後由外婆及舅父照顧。陳若琳14歲參加跳水世錦賽，15歲就首度亮相北京奧運拿下兩名金牌，因此更加明白正值發育期嘅全紅嬋遇到咩困難。17歲嘅全紅嬋步入青春期，身體狀況自然有變化，陳若琳形容發育時期練跳水，同未發育時嘅分別等同孭多個沙包，全紅嬋都承認呢點。運動員時期試過暴肥嘅陳若琳，以過來人經驗嚴格控制愛徒飲食，並安排相應體能訓練。全紅嬋就要喺訓練課前早一個半鐘加操。
體能同技術以外，年少奪金嘅壓力陳若琳最為了解，亦可以俾到最適切嘅經驗分享。陳若琳同全紅嬋雖為師徒，但年齡只差14歲，所以真係做到亦師亦友。