全紅嬋獲「終身養老金」金牌運動員60歲後月領6000人民幣

據《央視體育》、《經濟觀察報》等報道，「優秀運動員終身保障項目」保單發放儀式2月17日在北京舉行，首場發放活動邀請全紅嬋、陳芋汐、孫佳俊、馮雨、賈一凡、鄒敬園等來自中國跳水隊、游泳隊、韻律泳隊、羽毛球隊、體操隊5支隊伍20名運動員參加儀式，並領取養老保障金計畫書。

不少運動員退役後，老年生活無以為繼，由中華全國體育基金會等單位共同捐贈發起「優秀運動員終身保障公益項目」，對巴黎奧運獲獎得主給予終身保障，其中全紅嬋拿下跳水金牌，年滿60歲後可月領6000元人民幣（約6,407.4港元）。

會後陳芋汐受訪表示，運動員退役之後轉型，包括未來生活發展，「對我們來說都有一定的壓力」，養老保障金計劃可以讓運動員更無後顧之憂地努力訓練，也為退役後生活給予基礎保障。

巴黎奧運銀牌得主60歲後 每月獲5000人民幣

該計畫書是專為巴黎奧運獲獎運動員制定的養老保障計劃，在運動員年滿60歲後可按月領取生活保障金，標準為獲得金牌的運動員每月6000元人民幣、獲得銀牌運動員每月5000元人民幣、獲得銅牌運動員每月4000元人民幣，直至身故。該保障計畫由中華全國體育基金會、中國太保集團、安踏集團、中體產業集團共同捐贈發起。