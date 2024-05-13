全運會｜澳門將承辦4項賽事　體育界冀推動人才及產業發展

第十五屆全國運動會明年11月舉行，首次由廣東省、香港和澳門合辦。34個競賽大項目當中，港澳分別承辦8項同4項。
期望讓更多人明白澳門也能發展體育產業
澳門承辦的4個競賽項目，包括三人籃球、男子18歲以下組別五人籃球、女排成年組，以及乒乓球。外號「澳門姚明」的澳門職業籃球運動員黎家棟，是首批本土職業球員之一，近年主戰中國男子三人籃球超級聯賽，累積大賽經驗。黎家棟認為，三人籃球越來越流行，變數大也比較講求技術，澳門發展這項運動有優勢及更容易。
黎家棟期望，澳門的三人籃球以至整體體育能進一步發展，亦希望政府支援職業運動員退役後的出路安排，讓更多人明白澳門的職業運動員有發展空間，澳門也能發展體育產業。
促進大灣區體育交流及乒乓球整體發展
澳門乒乓總會理事長許江雄表示，承辦全運會對乒乓球整體發展有很大促進作用，有關準備工作正有序推進，期望加強澳門的組織活動同辦賽能力。他又說，球會近年大力推廣乒乓球作為大眾體育，舉辦不少兒童及青少年培訓活動，但澳門市場較小，欠缺專業運動員，投放資源亦不足。他寄望日後能提升運動員的專業水平，培育出優秀運動員代表澳門出賽，在世界排名賽爭取成績。
廣州大學體育學院教授何建偉認為，粵港澳三地各有獨特的資源條件，今次是前所未有的契機，可以促進大灣區的體育交流 ，共同發展區域體育產業鏈。他說大灣區有深厚的文化淵源，有水相連，可以舉辦像武術及帆船等全新國際賽事，展現大灣區的體育風采，提升國際影響力。
原文刊登於 香港電台