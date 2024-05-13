熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-05-13 10:25:00

全運會｜澳門將承辦4項賽事　體育界冀推動人才及產業發展

分享：
全運會｜澳門將承辦4項賽事　體育界冀推動人才及產業發展

許江雄表示，乒總近年大力推廣乒乓球作為大眾體育，舉辦不少兒童及青少年培訓活動。（乒總網頁圖片）

第十五屆全國運動會明年11月舉行，首次由廣東省、香港和澳門合辦。34個競賽大項目當中，港澳分別承辦8項同4項。

期望讓更多人明白澳門也能發展體育產業

澳門承辦的4個競賽項目，包括三人籃球、男子18歲以下組別五人籃球、女排成年組，以及乒乓球。外號「澳門姚明」的澳門職業籃球運動員黎家棟，是首批本土職業球員之一，近年主戰中國男子三人籃球超級聯賽，累積大賽經驗。黎家棟認為，三人籃球越來越流行，變數大也比較講求技術，澳門發展這項運動有優勢及更容易。

黎家棟期望，澳門的三人籃球以至整體體育能進一步發展，亦希望政府支援職業運動員退役後的出路安排，讓更多人明白澳門的職業運動員有發展空間，澳門也能發展體育產業。

促進大灣區體育交流及乒乓球整體發展

澳門乒乓總會理事長許江雄表示，承辦全運會對乒乓球整體發展有很大促進作用，有關準備工作正有序推進，期望加強澳門的組織活動同辦賽能力。他又說，球會近年大力推廣乒乓球作為大眾體育，舉辦不少兒童及青少年培訓活動，但澳門市場較小，欠缺專業運動員，投放資源亦不足。他寄望日後能提升運動員的專業水平，培育出優秀運動員代表澳門出賽，在世界排名賽爭取成績。

Ad Block

廣州大學體育學院教授何建偉認為，粵港澳三地各有獨特的資源條件，今次是前所未有的契機，可以促進大灣區的體育交流 ，共同發展區域體育產業鏈。他說大灣區有深厚的文化淵源，有水相連，可以舉辦像武術及帆船等全新國際賽事，展現大灣區的體育風采，提升國際影響力。

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受