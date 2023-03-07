兩會2023｜批美國所謂「競爭」屬全方位打壓　秦剛：當豺狼擋道外交官須「與狼共舞」

中國外長秦剛今早(7日)出席兩會期間的記者會，就中國外交政策和對外關係回應記者的提問，是他上任外長以來的首次。他開場時提到當今世界正進入百年未有的大變局，中國堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維、陣營對抗和遏制打壓。他批評美國所謂「競爭」是全方位的打壓，強調台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。他又回應到外界指自己被任命為外交部長，是中國拋棄被稱為「戰狼外交」的國際關係信號，他說中國外交是「以直報怨」，當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。

引孔子說話指須「 以直報怨」

秦剛指，當他剛到美國任大使時，美國的媒體驚呼「中國戰狼」來了，但現在他回來當外長，就不給有關稱號了。他稱所謂「戰狼外交」就是一個話語陷阱，製造這個話語陷阱的人，要麼不懂中國和中國外交，要麼無視事實，別有用心，他引述2000多年前孔子的說話，指「以德報德，以直報怨。以德報怨，何以報德？」稱中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。

被問有否考慮過美國的核心利益時，秦剛指美方聲稱不尋求衝突，要「競贏」中國，實際上美方的所謂「競爭」，是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈，他批評美方口口聲聲說要遵守規則，但如兩位在奧運田徑場上賽跑的運動員，一方不是想著如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了。他指美方所謂要給中美關係「不衝突」，實際是要中國打不還手，罵不還口，強調是辦不到。

他續指，若美方不踩剎車繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗，認為這樣的「競爭」，就是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。他引用國家主席習近平指，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題，又說中美人民都一樣追求幸福生活，舉例指在美國工作的時候，有大學校長告訴他，科技進步要靠國際交流，科技脫鉤只會是雙輸、多輸。