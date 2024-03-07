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中國
2024-03-07 11:45:16

八達通3大跨境支付服務一文看清　新出「全國通」不記名實體卡

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通行320城市！八達通推「全國通」 盤點八達通3大跨境支付服務

為了方便港人北上消費，八達通宣布將於3月底推出「八達通-全國通卡」（又名全國通）。只要購買一張實體卡，便可乘搭內地逾320個城市的公共交通工具，包括地鐵、巴士等。

文章出處：「當代中國」網站

八達通近年不斷在內地拓展電子支付服務，除了乘車外，也可以購物。現在就來看一下八達通卡在內地究竟哪裏可用？

八達通｜「全國通」實體卡不記名   接入國家公交系統  

八達通宣布，將於3月推出「全國通」，屬於不記名實體卡，會以港元進行增值，以人民幣支付。

在香港，「全國通」可以當作一般八達通卡使用，用於乘車、購物等。在內地，包括大灣區廣東9市在內，共有超過320個城市可以使用「全國通」搭乘公共交通工具，包括地鐵、巴士等，令港人出行更方便。

「八達通-全國通卡」將為港人北上旅遊提供極大方便。（圖片來源：Getty）

「全國通」初步計劃在港鐵站售賣，包括香港西九龍站，於香港地鐵站增值機增值，或於八達通APP增值，限額與八達通卡一樣。具體將於3月底公布。

八達通｜開通銀聯二維碼  於支援「雲閃付」商店購物

應對港人北上旅遊及消費的趨勢，八達通近年積極拓展內地電子支付服務，去年與銀聯合作推出「八達通銀聯二維碼」。市民在八達通App中加入「銀聯二維碼」，便能開通電子支付功能，不需要預先登記，也不需要綁定內地手機號碼等資料，只要在接受「銀聯」或「雲閃付」的商店，都可以使用八達通銀聯二維碼來付款。

以下是開通八達通App「銀聯二維碼」的步驟。

八達通App內的銀聯二維碼功能，可以於全球超過3,400萬個消費點使用，包括中國內地、日本和韓國等，只要接受銀聯二維碼或雲閃付即可消費。而八達通銀聯卡的所有消費會直接於八達通錢包扣賬，用家可以使用「轉數快」增值。

八達通｜深港一卡通   雙錢包通用全國公交系統

去年8月，八達通亦與深圳通合作推出「深港一卡通」（又名深港互通行卡），是深圳通和八達通聯合發行的非接觸式智能IC卡。卡內「一卡雙錢包」，同時具有深圳通電子錢包和八達通電子錢包，分別以人民幣及港幣雙錢包方式運作，用於乘搭香港及內地交通工具。

港幣錢包以八達通技術標準，人民幣錢包則採用交通部「全國一卡通」的技術標準，分別使用港幣和人民幣增值。

與「全國通」概念一樣，在香港使用深港一卡通，就好像普通八達通卡一樣，可以在香港消費，以及乘搭地鐵、巴士等公共交通工具；而在內地，此卡則只用於乘坐公交、地鐵，部分省市則可以乘坐輪船。深港一卡通現時適同城市已增至336個城市

市民可以透過深圳通APP或深圳通官方客服網點購買「深港互通行卡」。此外，深圳的多個地鐵口岸站（羅湖、福田、皇崗口岸、蛇口港、文錦、蓮塘口岸、福田口岸）、口岸自助終端，以及郵政的53個支局都提供購卡服務。

每張卡售價68元人民幣（約73.9港元），沒有押金。購買實體卡後，卡內是0元，需要即時增值才能使用。日後不用的話，這張卡的款項也不能退回。

深圳通人民幣錢包的增值途徑包括深圳通APP、深圳通客服點、深圳地鐵站客服中心和深圳通自助終端等。 而八達通港幣錢包則可以在深圳地鐵1、2、5號線車站、香港八達通客服點、香港各大便利店和八達通APP中增值。

「深港一卡通」與「八達通-全國通卡」概念相近，「全國通」的購卡及增值網點會不會採用「深港一卡通」的設施，那就要密切留意3月底的訊息公布了。

延伸閱讀：「一碼通深港」上線｜一文看清AlipayHK大灣區乘車攻略｜附教程 

延伸閱讀：深港一卡通｜內地336城市及香港適用 一文看清購買、使用、增值攻略 

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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