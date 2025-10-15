公務員｜國考年齡門檻放寬至38歲　招錄人數8年來首縮

俗稱「國考」的內地中央機關及直屬機構公務員考試今(15日)起開始報名，截止日期為下周五(24日)。今次內地「國考」最大亮點是放寬報考者的年齡限制，將一般報考者的年齡上限由以往的35歲提高至38歲，打破長期以來的「35歲錄用慣例」。同時，針對預計於2026年畢業的應屆碩士及博士研究生，年齡限制更放寬至43歲以下，即1981年10月以後出生者均符合資格。

在招聘規模方面，今年計劃招收約3.81萬名公務員，名額較去年有所減少，是8年來首次出現「縮招」情況。然而，與名額減少形成對比的是，報名資格出現調整，據內媒解釋，今次對報考者年齡條件作適當放寬調整，是按照漸進式，延遲法定退休年齡的，相關政策要求進行。

網民憂「更卷」

「國考」帶頭打破「35歲門檻」的公告公布後，迅速引發內地網民熱議，不少人對此表示肯定，認為「放寬考公年齡限制是社會文明進步的標誌，意味著社會珍視每個人的潛在價值」、「人盡其才，放寬年齡很好」，並稱此為「風向標，希望各行各業招人時看齊」。

然而，亦有網民指出，在年齡放寬的同時，總招聘崗位卻在減少，直言：「雖然放寬年齡，但是總崗位人數變少了很多，分母變大分子變小，更(內)卷了。」