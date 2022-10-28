前男友屍藏膠桶封水泥 台女嫌疑重大被控殺人罪

台中神岡區發生「膠桶水泥封屍案」，一處閒置工廠前日發現一個大塑膠桶內藏一具由內至外以膠袋、床單包裹並以水泥密封的男屍，懷疑是工廠前女租客的失蹤前男友，死亡時間估計超過2年。涉事女子初時在警方面前保持緘默，只說「無辜」，至昨晚案情出現重大進展，女子被列為「殺人罪」被告，限制出境、出海。 台灣傳媒報道，涉事工廠2019年由一名60歲姓林男子承租，林男同年將部分廠房轉租予涉事33歲姓蔡女子。一年租期滿後，蔡女雖表示要續租，但卻無再交租，而林男直到前日才帶員工到該部分廠房，打算整理後另作他用，未料在現場聞到濃烈臭味，並見空蕩蕩的廠房擺放著一個填滿水泥的橙色膠桶，旁邊還有小型水泥攪拌器和棉被。



林男等人發現臭味從膠桶內傳出，於是推倒膠桶，想將其清理乾淨，結果水泥破裂，露出膠袋、床單及一隻「人手」。林男等人大驚，急忙報警。警方調查後帶走蔡女協助調查，並從死者遺體情況、背部紋身及手上的手錶，推斷死者是3年前失蹤的40多歲姓陳男子，即蔡女前男友，認為蔡女有重大嫌疑。警方又不排除現場並非第一案發現場，且有共犯。 報道指，蔡女為台中一家知名夜總會紅牌公關，陳男則從事夾公仔機、地下錢莊放款等，兩人3年前開始拍拖。陳男友人透露，蔡女經常向陳男索取金錢，並經常為錢與陳男吵架，且蔡女男女關係混亂，曾一腳踏多船。 女子稱對前男友下落及案情不知情 報道又指，蔡女見警察上門時顯得相當驚訝，但之後接受查問時相當沉默、冷靜，對於前男友下落和案情均表示「不知情」，稱分手後無再聯繫，又指現場的小型水泥攪拌器「是前男友請我購買」。法醫初步驗屍後，蔡女昨再被傳喚到台中地檢署，並被檢察官列為殺人罪被告，但因尚未確定死者身份和死因，檢察官未向法院申請羈押，僅限制蔡女出境、出海。