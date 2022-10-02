劉強東性侵案｜開庭前與女方達成和解 劉強東：感謝妻子4年來的寬容和支持

內地網購平台京東創辦人劉強東被指在2018年8月底於美國明尼蘇達州涉嫌性侵一名中國女留學生劉婧堯，當地檢察官同年底認為證據不足，不作檢控，但劉婧堯2019年4月提出民事訴訟，要求劉強東及京東就事件賠償5萬美元(約39.2萬港元)。案件原定在當地時間本月3日早上於明尼蘇達州開審，但雙方律師突然在昨晚發表聯合聲明，指雙方已達成和解。劉強東今日亦發表聲明，就事件向妻子章澤天(奶茶妹妹)道歉，並感謝妻子4年來的寬容、支持和陪伴。

劉強東夫婦上月底現身美國超市 目擊者：表情輕鬆甜蜜 有網民上月24日在Twitter發圖文，稱在明尼蘇達州一家超市遇到劉強東和章澤天，相信兩人是提前抵達美國為庭審作準備，「兩人邊聊邊逛超市，表情輕鬆甜蜜，而且章澤天明顯懷有身孕，看來明州事件沒有給他們帶來多大影響」。沒想到隔了一周，案中雙方律師就發聲明表示已達成和解。

劉強東與女方聯合聲明：偶然事件造成的誤會 該份聲明指，劉強東和劉婧堯於2018年在美國明尼蘇達州的一次偶然事件所造成的誤會，佔用了大量社會資源，也為彼此家庭造成深重困擾，而為避免因訴訟造成更多傷害，雙方決定消除誤會，達成和解。聲明又強調，劉婧堯本人及其代表和律師，都不會再就事件發表任何評論，雙方亦不會再發表聯合聲明。