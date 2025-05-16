劉曉慶再度被舉報逃稅　當年豪言「偷稅又不會死嘛」

現年74歲的內地影后劉曉慶近日遭實名檢舉涉嫌逃漏稅，對此，上海市稅務局第四稽查局已受理並啟動調查。據內媒報道，劉曉慶曾在2002年因逃漏稅被捕，這一消息迅速引發網民關注。
涉款330萬元
據內媒《大河報》15日報道，來自深圳的王先生實名檢舉劉曉慶透過名下小微企業上海弈熙文化傳媒中心，以「形象代言費」名義將330萬元人民幣（約358萬港元）借款轉為個人收入，並開立6%稅點的增值稅發票，規避27%以上的個人所得稅。該企業被指無實際經營場地、員工和社保繳納紀錄，涉嫌虛開發票逃稅。
此次檢舉提及劉曉慶在上海有過多次補稅罰款記錄，稱其屬於「多次違法」。這一新聞迅速衝上新浪微博熱搜第一，引發公眾對劉曉慶歷史稅務問題的關注。
15歲少女一路演到80多歲
現年74歲的劉曉慶於1987年因演出電影《芙蓉鎮》走紅，並憑借此片獲得內地戲劇獎項「金雞獎」最佳女主角，後來她又以40歲的「高齡」在電視劇《武則天》扮演女主角，從15歲少女一路演到80多歲，而該作品也成了她人生代表作。
2002年，劉曉慶因逃漏稅被捕，隔年保釋出獄後重新投入演藝圈。她曾說：「偷稅的事情又不會死嘛，只要不槍斃我，只要放出去，又是一條好漢。除了生死，都是小事。」因保養得宜的凍齡外貌，她也被日媒封為「中國第一美魔女」。
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