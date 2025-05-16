劉曉慶再度被舉報逃稅　當年豪言「偷稅又不會死嘛」

現年74歲的內地影后劉曉慶近日遭實名檢舉涉嫌逃漏稅，對此，上海市稅務局第四稽查局已受理並啟動調查。據內媒報道，劉曉慶曾在2002年因逃漏稅被捕，這一消息迅速引發網民關注。

涉款330萬元

據內媒《大河報》15日報道，來自深圳的王先生實名檢舉劉曉慶透過名下小微企業上海弈熙文化傳媒中心，以「形象代言費」名義將330萬元人民幣（約358萬港元）借款轉為個人收入，並開立6%稅點的增值稅發票，規避27%以上的個人所得稅。該企業被指無實際經營場地、員工和社保繳納紀錄，涉嫌虛開發票逃稅。