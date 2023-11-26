北上攻略｜深圳8大口岸實時狀況　一個App睇清

全面通關後，每逢周末和假日都有大批港人北上消費，各口岸都人頭湧湧。

如果想避開人龍，快速過關，推薦使用「香港入境事務處」手機應用程式，一次過看清8大出入境口岸，包括羅湖、深圳灣、落馬洲口岸等實時狀況，選擇人流較少的口岸過關。

過關App｜每隔15分鐘更新 顯示實時狀況和開放時間

「香港入境事務處」App提供香港出入境口岸實時狀況，在App內選擇「陸路邊境管制站等候時間」功能，即可瀏覽羅湖、落馬洲支線、港珠澳大橋、落馬洲（皇崗）、文錦渡、沙頭角、深圳灣、香園圍這8個出入境口岸的實時人流狀況。

出入境口岸實時狀況每隔15分鐘更新一次，可查詢入境及出境人流客量。

分為正常、繁忙及非常繁忙3個等級：當狀況顯示綠色，代表人流客量正常，等候時間一般少於15分鐘；黃色代表口岸繁忙，等候時間一般少於30分鐘。紅色代表屬非常繁忙狀態，等候時間需30分鐘或以上。

各口岸開放時間也可以在App內找到，方便旅客安排時間往返深港。