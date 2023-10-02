北上消費｜深圳出入境人次破億 盤點南山區3大「港人專享」優惠

全面恢復通關7個月以來，深港兩地重啟「雙城生活」。截止目前，深圳今年出入境人次突破1億，其中6成是港澳居民。北上消費成為常態，除了港人熟悉的羅湖、福田，南山區亦推出不少優惠活動，吸引市民前往消費。
北上消費｜兩地居民重啟「雙城生活」
2月6日全面恢復通關以來，內地與香港往來日益密切。截至9月9日下午，深圳出入境邊防檢查總站查驗出入境人員累計突破1億人次，日均約40萬人次，已恢復至2019年同期的80%。出入境人員當中，內地居民佔比約35.1%，港澳居民佔比約62.3%，內地和港澳居民「雙向奔赴」成為常態。 隨着雙城生活重啟，愈來愈多港人選擇北上消費，除了大家熟悉的福田區、羅湖區，南山區亦推出多項優惠措施，包括免費巴士、專屬消費券、商場優惠等等。
北上消費｜深圳南山區優惠措施1：免費巴士接駁各大商場
深圳巴士集團推出「玩轉南山，省心GO」活動，以深圳灣口岸為起點，開行3條免費「南山消費文旅」巴士專線，乘客過關後，可免費乘坐前往各大商場。
3條路線包括：
南山消費文旅A線（定制巴士1652號），經深圳灣萬象城、海岸城、萬象天地等商圈；
南山消費文旅B線（定制巴士1653號），經世界之窗、錦繡中華、歡樂海岸等商圈；
南山消費文旅C線（定制巴士1654號），經寶能太古城、蛇口戲院、海上世界等老街和商圈。
北上消費｜深圳南山區優惠措施2：港人專享消費券
深圳南山區政府與旅遊網站合作，推出總額達到900萬元人民幣的旅遊消費券，港人於指定網站領取後，最多可享半價優惠。優惠券分為兩種，分別是「港澳定向優惠券」和「通用文旅優惠券」，領取時間為即日至10月31日。
「港澳定向優惠券」又分為住宿、景區、度假優惠券，向港澳用戶定向發放補貼。在南山區四星級及以上酒店、部分指定民宿、南山區部分A級景區，港澳居民均可享半價優惠，最高立減500元人民幣。至於領取方式，市民可下載「去哪兒APP」，點擊「深圳·南山知多玩多D」主題頁面，即可領取優惠。
北上消費｜深圳南山區優惠措施3：4大商場優惠
南山區各大商場亦推出優惠措施，包括專屬折扣、代金券、抽獎活動等。港澳居民只需出示回鄉證，即可享受相關優惠。主要優惠包括：
1. 君尚3019「港人友好計劃」活動
時間：即日起至10月31日
優惠內容：港澳居民憑回鄉證或身份證到店可享專屬福利優惠，優惠店鋪包括：陳鵬鵬、老碗會、銀谷瑤、馮四孃、漁民食堂、澫德福、MITNT酒吧、絲域養發、古德菲力、品薇、InMorgan、KTV、櫳靜、洗臉貓、星和美甲等。
2. 後海匯「深圳的愛 港人請收」活動
時間：即日起至12月31日
優惠內容：港人消費者憑回鄉證可享多個餐飲門店、潮流娛樂、零售、美容美發品類專屬折扣優惠。