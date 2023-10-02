北上消費｜深圳出入境人次破億 盤點南山區3大「港人專享」優惠

2月6日全面恢復通關以來，內地與香港往來日益密切。截至9月9日下午，深圳出入境邊防檢查總站查驗出入境人員累計突破1億人次，日均約40萬人次，已恢復至2019年同期的80%。出入境人員當中，內地居民佔比約35.1%，港澳居民佔比約62.3%，內地和港澳居民「雙向奔赴」成為常態。 隨着雙城生活重啟，愈來愈多港人選擇北上消費，除了大家熟悉的福田區、羅湖區，南山區亦推出多項優惠措施，包括免費巴士、專屬消費券、商場優惠等等。

全面恢復通關7個月以來，深港兩地重啟「雙城生活」。截止目前，深圳今年出入境人次突破1億，其中6成是港澳居民。北上消費成為常態，除了港人熟悉的羅湖、福田，南山區亦推出不少優惠活動，吸引市民前往消費。

深圳今年出入境人次突破1億，其中6成是港澳居民，其中單日經福田、羅湖口岸出入境人員，最高分別達到21.3和22萬人次。（網上圖片）

深圳巴士集團推出「玩轉南山，省心GO」活動，以深圳灣口岸為起點，開行3條免費「南山消費文旅」巴士專線，乘客過關後，可免費乘坐前往各大商場。

香港市民過關後，可於深圳灣口岸乘坐免費巴士，前往萬象城、海岸城、萬象天地等主要商圈。（網上圖片）

深圳南山區政府與旅遊網站合作，推出總額達到900萬元人民幣的旅遊消費券，港人於指定網站領取後，最多可享半價優惠。優惠券分為兩種，分別是「港澳定向優惠券」和「通用文旅優惠券」，領取時間為即日至10月31日。

消費者可在下載「去哪兒APP」後，透過APP掃描圖中QR Code進入相關頁面，領取南山區為港人專設的旅遊消費券。（網上圖片）

優惠內容：港澳居民憑回鄉證或身份證到店可享專屬福利優惠，優惠店鋪包括：陳鵬鵬、老碗會、銀谷瑤、馮四孃、漁民食堂、澫德福、MITNT酒吧、絲域養發、古德菲力、品薇、InMorgan、KTV、櫳靜、洗臉貓、星和美甲等。

南山區各大商場亦推出優惠措施，包括專屬折扣、代金券、抽獎活動等。港澳居民只需出示回鄉證，即可享受相關優惠。主要優惠包括：

後海匯「深圳的愛 港人請收」活動。（網上圖片）

3. 南山海岸城「港人一起chat·Wechat HK消費優惠季」活動

時間：即日起至10月5日

優惠內容：開展港人消費抽獎活動，抽獎可獲得2元至50元隨機紅包，可在海岸城購物中心各商戶使用。

4. 深圳灣萬象城「國慶假日狂歡」活動

時間：即日起至10月6日

優惠內容：活動期間到場註冊會員並消費可領取新人禮（帆布購物袋、兔子手辦等多選一）；香港用戶消費可領取冰飲1份。

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