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2024-04-16 10:46:13

北京半馬造假｜賽會正調查 非洲選手認讓賽 何杰︰我也是受害者

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賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手留力「保送」何杰衝綫的場面，引發外界「放水」、「造假」質疑，要求當局交代。

賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手留力「保送」何杰衝綫的場面，引發外界「放水」、「造假」質疑，要求當局交代。

周日(14日)舉行的北京半程馬拉松爆「造假」疑雲，全國馬拉松紀錄保持者何杰奪得男子組冠軍，惟3名非洲選手疑在最後數百米「讓賽」予何杰後來居上引起爭議，賽會已開展調查。有報道指，其中一名非洲選手承認讓何杰奪冠，因對方是他的朋友。何杰則喊冤指自己是事件受害者，稱不需要這個冠軍去證明自己。

北京半程馬拉松賽事組委會周一(15日)發布公告，表示針對男子組比賽結果已成立專項調查組開展調查，調查處理結果將及時向社會公布。

北京半程馬拉松賽事組委會周一(15日)發布公告，表示針對男子組比賽結果已成立專項調查組開展調查，調查處理結果將及時向社會公布。 何杰表示，上了賽場其職業素養不允許他退賽，他也不需要這個冠軍去證明自己。 有粉絲對何杰表示失望，他回覆則稱沒有忘記使命，強調自己也是此事的受害者

曾「揮手」示意 馬納蓋特：何杰是我的朋友

何杰代言的品牌「特步」是北京半馬的主要贊助商。何杰與3名非洲跑手均為比賽特邀選手，而3名非洲跑手也穿著特步的裝備參賽。涉事3名非洲選手分別是來自肯亞的馬納蓋特（Willy Mnangat）、凱特爾（Robert Keter）、埃塞俄比亞的海盧（Dejene Hailu）。在終點前疑揮手示意「放水」的馬納蓋特受訪時承認讓何杰勝出，因對方是他的朋友，透露何杰曾到訪肯亞，又稱曾在無錫馬拉松中為他配速，但之後改變說法稱自己是領跑者。

影片顯示，在最後100米衝刺階段，3名非洲選手疑似減速，「放軟手腳」在何杰旁邊跑。 其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。 其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。 其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。 其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。 其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。 其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。 3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自埃塞俄比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。他們賽後均神色輕鬆，滿面笑容地向何杰道賀，似乎對失落冠軍沒有不快。 3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自埃塞俄比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。他們賽後均神色輕鬆，滿面笑容地向何杰道賀，似乎對失落冠軍沒有不快。 3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自埃塞俄比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。他們賽後均神色輕鬆，滿面笑容地向何杰道賀，似乎對失落冠軍沒有不快。 賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手留力「保送」何杰衝綫的場面，引發外界「放水」、「造假」質疑，要求當局交代。 3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自埃塞俄比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。他們賽後均神色輕鬆，滿面笑容地向何杰道賀，似乎對失落冠軍沒有不快。 3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自埃塞俄比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。他們賽後均神色輕鬆，滿面笑容地向何杰道賀，似乎對失落冠軍沒有不快。

周一有跑友分享何杰在某平台的500人粉絲群中回應爭議的截圖。何杰表示，上了賽場其職業素養不允許他退賽，他也不需要這個冠軍去證明自己。他認為不用過多和大家贅述，謝謝大家對他的理解支持；又稱現在收到很多不友好的評論和私信，讓他感到心寒和不解。有粉絲對何杰表示失望，他回覆則稱沒有忘記使命，強調自己也是此事的受害者，只知道從發槍那一刻起就要全力以赴對待比賽，做好自己。
 

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