北京半馬造假｜賽會正調查 非洲選手認讓賽 何杰︰我也是受害者

曾「揮手」示意 馬納蓋特：何杰是我的朋友 何杰代言的品牌「特步」是北京半馬的主要贊助商。何杰與3名非洲跑手均為比賽特邀選手，而3名非洲跑手也穿著特步的裝備參賽。涉事3名非洲選手分別是來自肯亞的馬納蓋特（Willy Mnangat）、凱特爾（Robert Keter）、埃塞俄比亞的海盧（Dejene Hailu）。在終點前疑揮手示意「放水」的馬納蓋特受訪時承認讓何杰勝出，因對方是他的朋友，透露何杰曾到訪肯亞，又稱曾在無錫馬拉松中為他配速，但之後改變說法稱自己是領跑者。

周一有跑友分享何杰在某平台的500人粉絲群中回應爭議的截圖。何杰表示，上了賽場其職業素養不允許他退賽，他也不需要這個冠軍去證明自己。他認為不用過多和大家贅述，謝謝大家對他的理解支持；又稱現在收到很多不友好的評論和私信，讓他感到心寒和不解。有粉絲對何杰表示失望，他回覆則稱沒有忘記使命，強調自己也是此事的受害者，只知道從發槍那一刻起就要全力以赴對待比賽，做好自己。

