北京大叔表演連做14個單槓大回環　突發心肌梗塞猝死(有片)

運動強身健康，不過應量力而為。北京早前有一名60多歲的大叔，在單槓上做大回環運動，詎料在他完成了14個大回環動作後突發心肌梗塞，搖擺了兩下身體便失去了意識猝死。醫生提醒，寒冷會刺激交感神經興奮，增加心臟耗氧量，高強度運動也會成為猝死誘因，老年人一定要在醫生的指導下進行合理運動。

綜合《京報網》、《海報新聞》等內地媒體報道，事發於本月1日下午5時許，一名60多歲的大叔在豐台花園的單槓上鍛鍊，他用繩將手固定在單槓上進行大回環，吸引不少附近巿民圍觀。附近監控鏡頭顯示，大叔在完成了14個大回環動作後，搖擺了兩下身體便失去了意識，圍觀者見狀立即上前為大叔解下繩子。正帶著孩子散步的內科醫生譚招麗剛經過目擊事件，便衝過去協助，當時大叔沒有呼吸和心跳，譚醫生立即為他進行心肺復甦，持續了十多分鐘，直至救護車抵達現場，將大叔送院，可惜他最終未能搶救過來。