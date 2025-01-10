北京藝考狀元素顏太靚女　試場內5度被抹臉「卸妝」

北京市藝術類統考近日發榜，一名女子憑藉超高顏值成功拿下播音統考狀元。據稱，她在參加藝考期間被質疑不是素顏，5度遭卸妝，相關新聞登上微博熱搜後引發網友熱議。

據內媒《大象新聞》報道，這名胡姓女生在7日受訪時自稱考試期間遭卸妝5次：「使勁抹我臉，讓我全部都擦掉，讓我閉上眼睛，還拽我睫毛。」她解釋自己沒有化妝，但對方表示因為她太過漂亮，其他人肯定也不會相信她是素顏參加考試。

「還拽我睫毛」

胡女稱，考試結束後，她還被中國傳媒大學的師姐贈送了校徽，後者表示希望明年入學時可以見到她。

據微信公眾號「藝考成名」8日爆料，這名胡姓女生畢業於北京海淀外國語實驗學校，身高172厘米，體重45公斤，擅長鋼琴、小提琴、長笛和中國舞。她希望透過語言與世界對話，講好每一個聲音背後的故事，因此立志成為新聞主播並參加藝考。