北京街頭驚現「機械交警」 非警方部署 有公司為博眼球

內地AI及機械人科技發展迅速，北京街頭前日出現「機械人交通警」，旋即成為熱話。但該機械人根本並非當地警方部署，而是有公司為了博取眼球而「作秀」。有關方面已介入處理事件，涉事公司將依法受懲處。

該位「機械人交通警」出現於北京海淀區五道口路口。約高1.3米、身穿螢光背心的機械人，在路口做出類似指揮交通的動作，指示市民過馬路，吸引途人好奇圍觀，亦因此引起混亂，有人停下單車及電動單車等舉機拍攝，令路口更擠塞。網上隨即出現不少「機器人交警」、「機器人指揮交通」等熱門詞及片段，有片段很快錄得逾4,000個讚。