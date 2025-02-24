北京街頭驚現「機械交警」 非警方部署 有公司為博眼球

內地AI及機械人科技發展迅速，北京街頭前日出現「機械人交通警」，旋即成為熱話。但該機械人根本並非當地警方部署，而是有公司為了博取眼球而「作秀」。有關方面已介入處理事件，涉事公司將依法受懲處。
該位「機械人交通警」出現於北京海淀區五道口路口。約高1.3米、身穿螢光背心的機械人，在路口做出類似指揮交通的動作，指示市民過馬路，吸引途人好奇圍觀，亦因此引起混亂，有人停下單車及電動單車等舉機拍攝，令路口更擠塞。網上隨即出現不少「機器人交警」、「機器人指揮交通」等熱門詞及片段，有片段很快錄得逾4,000個讚。
但這「機械人交通警」根本不是警方部署，與交管部門亦無關。當日中午已有民警到場處置。內媒記者從「機械人交通警」身上標籤，確認它是北京加速進化科技有限公司的人形機器人產品。海淀交通支隊指有關公司測試人員為「博眼球」而把機械人放在路口「做秀」，民警已作警告及勸離，並著對方只能在封閉場所測試其機械人，不得影響道路交通秩序。交管部門亦正處理及核實事件所涉的交通違法問題，同時已與派出所溝通，稍後將就涉及擾序的問題處罰涉事公司。
內地陸續採用機械人輔助警員
內媒指，各地公安部門確實已陸續採用機械人設備輔助警員。如北京曾以警用機械人在重點商圈巡邏，但機械人外形是傳統的全地形車模樣；湖南高速公司亦曾部署全地形車模樣的「機器人交警」巡邏，並以屏幕及廣播向司機發出安全指示。另有深圳等城市，警方也有採用人形機械人跟民警一起巡邏。各地警方採用的機械人都有明確標籤及字樣，讓公眾可以清晰地識別，而機械人身邊也通常會有身穿制服的警員陪同。