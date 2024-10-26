北師大教授被傳簽署「愛的承諾」　年供情婦3萬兼助讀博

內地名校北京師範大學，驚傳教授與女下屬不倫戀！這名身兼黨職的男教授與一名女下屬交往，還簽下保證書稱「今生只愛妳一人」，並保證每年給女方「親密經費」，事件曝光後校方稱是誤傳，已介入釐清。
共享單車出現一張文件
內媒《頂端新聞》報道，這名被指控不倫戀的官員，是現任職北師大心理學部喬姓黨委書記，也是該系教授與研究員，而這名與他不倫戀的小三姓王，也任職心理學部。
日前北師大餐廳門口的共享單車上，突然出現一張文件，上面寫着《建立永久親密關係承諾書》，這份承諾書還寫着：「今生只愛王某某一人，不謀求新的情人或戀人……確保3至4年內評副高職稱。」
「年增長速度不低於10%」
承諾書還說，喬姓教授對王女承諾，每年提供「親密經費」不低於3萬元人民幣（約3.27萬港元），且「年增長速度不低於10%」，「確保在1至2年內讀博士；在文章、課題、評獎方面提供支持，確保3至4年內評副高職稱」。
承諾書末尾處有「北京師範大學心理學院委員會」印章，並有其喬姓教授的親筆簽名。事件曝光後，王女稱是造謠，校方則稱「都是誤傳」。不過根據北師大官網顯示，有一名與事件男主角同名的男教授，現任心理學部黨委書記，也有一名與王女同名的女研究員，曾任心理學部黨委副書記，已於2022年被免職。
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