反貪腐｜為追求政績包庇虛擬貨幣「挖礦」 肖毅央視鏡頭前懺悔：我是罪人

官媒央視上周六起一連4晚播出反腐主題片《永遠吹衝鋒號》(下稱「節目」)，繼首集重磅披露司法部前部長傅政華攀附公安部前副部長孫力軍及遭政治騙子蒙騙20年等細節後，第二集再披露多名貪官犯案細節。其中江西省政協前副主席肖毅，在2015至2021年任江西撫州市委書記期間，為追求政績而將一間從事虛擬貨幣「挖礦」的公司捧為搞「大數據」「雲計算」的「高新科技公司」、撫州「數字經濟」產業代表，還違規協助該公司獲得超過24億元人民幣(下同)融資。 對國家禁止「挖礦」陽奉陰違 節目指，「挖礦」耗費大量電力，並對就業、產業發展和科技進步的貢獻度低，且虛擬貨幣可能成為非法交易工具，甚至危害金融安全。國家自2018年起要求各地政府引導「挖礦」企業有序退出市場，之後再進一步明令禁止以任何名義發展虛擬貨幣「挖礦」項目，但肖毅心存僥倖，授意涉事的「挖礦」公司「九木集團創世紀科技有限公司」，面對有人參觀、檢查時，「表演」一些「挖礦」以外的業務。

違規助「挖礦」公司融資逾24億 建數據中心大樓 涉事公司約16萬部「挖礦機」每日運作，自2017年至2020年，用電量佔撫州全市的10%，惟肖毅授意相關部門虛構統計數據、調整用電分類，以掩蓋真相；還違規要求對涉事公司提供財政補貼，甚至違規推動政府機關為涉事公司擔保、貸款等，融資超過24億元，助其在高新區興建「數據中心大樓」。 打造「撫州汽車夢」 盲目投資逾30億後爛尾 肖毅又提出打造「撫州汽車夢」，2017年拍板另一個重大項目「大乘汽車科技產業園」。肖毅被轟不顧撫州實際情況，盲目舉債、盲目決策，投資逾30億元興建該產業園，結果因生產的並非新能源汽車，而是傳統燃油車，品牌本身又無競爭力，產業園在2019年3月投產，生產幾千輛車之後，即於同年9月停產，千多名工人頓時失業。