台女童餓至皮包骨 翻垃圾桶找食物 黑心繼父囚4年2個月

台灣高雄發生家庭悲劇，一名女童約5歲開始遭繼父虐打、惡意限制食量，每日靠學校供應的營養午餐填肚，餓極時只能向同學乞討食物、偷竊，甚至翻垃圾桶找食物吃，直到6歲多時校方發現異狀通報社會局，才脫離長達2年的悲慘生活，而當時女童已瘦至皮包骨，體重僅13.5公斤。黑心繼父被捕後否認虐待女童，辯稱無錢才會令女童挨餓。高雄地方法院認為繼父「顯然是說謊」，近日以「妨害幼童發育罪」判繼父監禁4年2個月。

台灣傳媒報道，女童的28歲姓黃生母在19歲時未婚產女，將女童交由女童外公照顧。外公將女童養得白白胖胖，直到黃女2018年10月與一名姓林男子結婚，將女童接走。約半年後，外公去探望女童，發現女童瘦得像骷髏頭，但黃女表示不知道原因。外公遂開始不時帶食物去探望女童，並發現女童只敢吃其帶過去的食物，沒有碰飯桌上其他食物。

2019年12月，黃女誕下一女，並為專心照顧幼女而將女童的起居生活和晚餐交由林男負責。外公2020年4月再探望女童時，發現女童身上多處瘀傷。女童直言「是爸爸打的」，但阻止外公去找繼父理論，稱「你跟他講的話，我會再被打」。外公轉而質問黃女，黃女卻維護林男稱「他不可能打小孩」，之後拒絕外公再登門，甚至搬家。