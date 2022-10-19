台女童餓至皮包骨 翻垃圾桶找食物 黑心繼父囚4年2個月

台灣高雄發生家庭悲劇，一名女童約5歲開始遭繼父虐打、惡意限制食量，每日靠學校供應的營養午餐填肚，餓極時只能向同學乞討食物、偷竊，甚至翻垃圾桶找食物吃，直到6歲多時校方發現異狀通報社會局，才脫離長達2年的悲慘生活，而當時女童已瘦至皮包骨，體重僅13.5公斤。黑心繼父被捕後否認虐待女童，辯稱無錢才會令女童挨餓。高雄地方法院認為繼父「顯然是說謊」，近日以「妨害幼童發育罪」判繼父監禁4年2個月。
台灣傳媒報道，女童的28歲姓黃生母在19歲時未婚產女，將女童交由女童外公照顧。外公將女童養得白白胖胖，直到黃女2018年10月與一名姓林男子結婚，將女童接走。約半年後，外公去探望女童，發現女童瘦得像骷髏頭，但黃女表示不知道原因。外公遂開始不時帶食物去探望女童，並發現女童只敢吃其帶過去的食物，沒有碰飯桌上其他食物。
2019年12月，黃女誕下一女，並為專心照顧幼女而將女童的起居生活和晚餐交由林男負責。外公2020年4月再探望女童時，發現女童身上多處瘀傷。女童直言「是爸爸打的」，但阻止外公去找繼父理論，稱「你跟他講的話，我會再被打」。外公轉而質問黃女，黃女卻維護林男稱「他不可能打小孩」，之後拒絕外公再登門，甚至搬家。
女童遭繼父虐打捏頸 生母知情
2020年9月，學校老師見女童翻課室垃圾桶找食物，才揭發這宗虐童悲劇。經檢查，女童因長期處於飢餓狀態，導致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕，生長發育遲緩；頸上有明顯捏傷，身上多處疤痕及新舊傷。檢察官向女童錄口供時，女童一度不敢講出傷勢來源，稱「睡了一覺後已經忘記了」，及後才坦言是繼父所為，且生母知情，有一次更被繼父捏頸提起，幾乎失去呼吸，又透露自與繼父生活起就沒有吃過飽飯，「只吃一口就會收掉我的飯，叫我停手不可以摸湯匙跟飯，我不知道原因，我伸手拿食物，他們就打我……我很餓」。
法官轟女童生母縱容虐待「有虧母職」
外公則指出，女兒女婿都使用最新款iPhone並擁有兩輛電單車，不可能「沒錢養小孩」。法官亦認為，林男和黃女身形都較一般人稍胖，女童卻是全家唯一營養不良體重過輕的成員，林男「無錢」一說明顯說謊。至於黃女，雖然獲證實無參與虐童，卻縱容林男毆打女童、讓女童挨餓。法官炮轟，「身為人母，未盡保護女兒之責，反而縱容林男所為，有虧母職」。目前女童已經9歲，去年7月，體重上升到28.7公斤，接近同齡女童水平。外公已取得女童監護權並將女童接回家，惟女童初期仍會發開口夢哭喊「不要打我、不要打我」。