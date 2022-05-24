台灣KFC聲言「將與蛋撻劃清界線」 真相揭曉網民噓「爛梗」

在台灣，經常被戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的連鎖快餐店肯德基(KFC)，上周三突然在Facebook宣布「將與蛋撻劃清界線」，引起大批網民關注。不少民眾都誤以為KFC不再賣蛋撻，湧去各間分店搶購，誓要「最後一次吃個夠」，結果有KFC店員不堪重負，每日烤蛋撻量由約500隻暴增至1,700隻，忍不住爆料稱「公司沒有要停賣」。

台灣網民：KFC只有原味蛋撻好吃

不少台灣網民頓感「被欺騙感情」，稱「好想罵髒話」、「失敗的企劃」、「很不錯的嘗試，下次別試了」、「這梗真的很爛，超級硬拗」，但也有人認為，「不得不說這次打廣告可能是有史以來最成功的一次」。有網民就表示，「感覺到最後還是蛋撻最經典」、「怎麼出都只有原味的好吃而已」。一些已經嘗鮮的網民就稱，「莓果塔酸甜酸甜的還不錯」、「還是原味最好吃」。

台灣網民籲KFC做好炸雞先

還有不少網民呼籲KFC做好「本業」，稱「把炸雞做好來再說好嗎？」、「炸雞可以不要炸那麼乾嗎？」、「肯德基的 多汁 嫩 酥脆外皮 的炸雞 到底是去哪了？」、「先把雞養大再賣好嗎……每個炸雞都那麼小」。KFC小編就回應稱，「炸雞一定會做好，但也先來試試看新的莓果奶酥撻，有著經典的163層酥皮，加上香濃香草卡士達醬，搭配鮮凍莓果跟比利時珍珠糖製成的奶酥，根本~很~好~吃~」。