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2023-06-23 17:30:14

台灣metoo｜台資深傳媒人王尚智：舉報者也要受檢視　不能一味搏取同情

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王尚智認為應以司法做最後界定，對性騷事件應保持「不信任、只聆聽、待觀察」。（圖／翻攝自Facebook「王尚智」）

即時中心／綜合報道

連日來台灣MeToo風暴席捲各界，許多性騷受害者在隱忍多年後，紛紛揭露痛苦經歷。台灣資深傳媒人王尚智在Facebook出帖提出反思。他認為許傑輝、宥勝、黃子佼等人被披露，只因他們均非影視圈呼風喚雨的一方之霸，是可被反擊的對象，質疑性騷擾本身的舉報也有這麼一點「專挑軟柿子」的本能取向。

他分析，當今輿論、媒體與社群充斥著譴責與獵奇，幾乎都是受害者才能有話語權，他認為應以司法做最後界定，對性騷事件應保持「不信任、只聆聽、待觀察」。

這是「有所選擇的揭發」

舉發或舉證性騷擾的本身與當事者，也同樣會被社會與大眾「深度檢視」。舉報者同樣不能以為自己是絕對弱勢，就能據此「一味取得大眾同情」或者「社會必須絕對支持」。

王尚智文中表示，國際上「MeToo」 運動，當初揭發比例最高的一直是演藝圈 ，因其獨特的「權力架構」，及「階層往來流動」的模式，非常容易發生或者滋養性騷擾。但事件發展結果真正被揭發的「幕後大鱷、幕前大腕」幾乎寥寥可數，這不是一個「平等普遍的運動」，而是「有所選擇的揭發」。

同場加映「炎亞綸涉性侵風暴」：

炎亞綸在《關於我和鬼變成家人的那件事》中扮演渣男角色，巧合地預言了今次醜聞。 台灣metoo｜炎亞綸形象破產 遭撤銷十大傑出青年資格 炎亞綸離開時崩潰落淚，並否認曾偷拍性愛影片。 耀樂中午開記者會，炎亞綸竟踩場道歉並兩度鞠躬。 抖音網紅耀樂今日中午在台灣開記者會，親自交代跟炎亞綸的親密關係。

容易出現大量「記憶錯植」

王尚智在文中分享對台灣這波性騷擾的想法。首先性騷擾事件本身容易出現大量的「記憶錯植」，受害者不一定都是受害，最後社會對性騷擾案的認定，並非全聽當事者的一面之辭，性騷擾也須被證明。

其次，受害者所描述性騷擾的加害者，有時候確實並沒有所謂的逾舉行為，而是舉報者的「個人恩怨報復」，甚至是來自某些「幻想、捏造」。再來，性騷擾案件中有太多動機上為了蹭名氣，一旦取得大量的社會目光、同情、流量，會開始進行「流量變現」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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