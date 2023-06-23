台灣metoo｜台資深傳媒人王尚智：舉報者也要受檢視　不能一味搏取同情

王尚智認為應以司法做最後界定，對性騷事件應保持「不信任、只聆聽、待觀察」。（圖／翻攝自Facebook「王尚智」）

即時中心／綜合報道

連日來台灣MeToo風暴席捲各界，許多性騷受害者在隱忍多年後，紛紛揭露痛苦經歷。台灣資深傳媒人王尚智在Facebook出帖提出反思。他認為許傑輝、宥勝、黃子佼等人被披露，只因他們均非影視圈呼風喚雨的一方之霸，是可被反擊的對象，質疑性騷擾本身的舉報也有這麼一點「專挑軟柿子」的本能取向。

他分析，當今輿論、媒體與社群充斥著譴責與獵奇，幾乎都是受害者才能有話語權，他認為應以司法做最後界定，對性騷事件應保持「不信任、只聆聽、待觀察」。

這是「有所選擇的揭發」

舉發或舉證性騷擾的本身與當事者，也同樣會被社會與大眾「深度檢視」。舉報者同樣不能以為自己是絕對弱勢，就能據此「一味取得大眾同情」或者「社會必須絕對支持」。

王尚智文中表示，國際上「MeToo」 運動，當初揭發比例最高的一直是演藝圈 ，因其獨特的「權力架構」，及「階層往來流動」的模式，非常容易發生或者滋養性騷擾。但事件發展結果真正被揭發的「幕後大鱷、幕前大腕」幾乎寥寥可數，這不是一個「平等普遍的運動」，而是「有所選擇的揭發」。

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