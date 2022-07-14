台衛福部長陳時中辭職 投入台北市長選戰

台灣今日新增27,597宗新冠肺炎本土感染，再多89人染疫亡，總感染人數逼近420萬，死亡人數達7,917人，加上BA.5本土疫情已出現，台灣防疫工作不能懈怠，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中此時辭職參選台北市長，令不少輿論質疑「臨陣落跑」、丟下防疫爛攤子等。

台灣將於11月舉行地方公職人員選舉(俗稱九合一選舉)，選出新一屆縣市長、縣市議員等，民進黨昨正式提名衛生福利部長陳時中及前交通部長林佳龍，分別參選台北市長及新北市長。陳時中今日表示，已辭任衛福部長。

陳時中自認任內防疫表現合格

陳時中表示，政府已投入防疫工作兩年多，相關運作均經成熟，自己投入選戰後，仍會掛心防疫，但對指揮中心有充份信心，「他們一定會把事情做好」。陳時中強調，身為政務官，是遵循任命執行相關任務，在職的每一天都競競業業，自認任內防疫表現「有及格」，惟分數還是要公眾來評判。陳時中同時對未盡完善的工作表達歉意，稱「畢竟沒辦法每件事都做到100分，但可保證指揮中心全體同仁都盡心盡力」。

行政院發言人羅秉成表示，新部長人選相關程序馬上啟動，陳時中與新部長完成交接後，才會正式卸任。現時外界最看好由衛福部次長薛瑞元接任衛福部長。