台警回憶尋獲潘曉穎遺體「一輩子記得」：陳同佳不赴台無法怎麼樣

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的疑犯陳同佳，於2019年10月23日因洗黑錢案刑滿出獄後，曾公開向死者家人鞠躬道歉，並承諾會赴台自首，惟至今仍未成行。當年參與搜索及鑑識潘曉穎遺體的一名台北警察近日在社交平台Threads發文，稱潘曉穎命案是他「一輩子都會記得的案件」，又坦言「他(陳同佳)不來台灣，我們無法對他怎麼樣」。

負責鑑識的台北警察Jeffrey Shih寫到，2018年3月13日的「港女案」是他「人生中、當鑑識以來第一件殺人命案」，台北警方現場勘察組晚上7時從竹圍捷運站外圍找尋：「一直有聞到味道，但不知道從哪裡飄來，畢竟河堤空曠，我們走到紅樹林、淡水，晚上9點30分還是找不到，我們就返回最初的地方，跟祂說我們是來幫祢的，希望祢能趕快出現，今天要是找不到，我們明天再來。念完5分鐘後，就在前方草叢內找到。」Jeffrey Shih及提及曾去案發飯店勘察，「行李箱被疑犯帶到機場丟掉了，後來有找到」。 資料顯示，潘曉穎與陳同佳於2018年2月8日赴台旅遊。2月17日凌晨，陳同佳涉在台北中山紫園旅店以雙手掐住她的頸部，將其殺害，並將遺體放入行李箱棄置。陳同佳翌日潛逃返港。事發接近一個月，潘曉穎的遺體才被發現。

網民指掀起「巨大蝴蝶效應」 貼文引起迴響，有台灣及香港網民均指事件掀起「巨大蝴蝶效應」、「你在處理的是改寫香港命運的重要案件」，Jeffrey Shih回應時亦稱因此「記憶非常深刻」，對於陳同佳仍未成行赴台自首，他直言「沒辦法啊，他不來台灣，我們無法對他怎麼樣」。 一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴近日接受《am730》專訪時重申，陳同佳去台灣自首及服刑的意願不變，但至今未有進展，台灣當局亦對陳同佳不公道，強調他「足不出戶，對社會最好」，如果陳同佳投身社會工作，或回到屋邨居住，「嘈到拆天都似」。