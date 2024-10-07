司機自動駕駛期間蓋被睡覺 網民斥「自己作死別累他人」(有片)

微博近日流傳一段司機在高速公路使用輔助駕駛功能時妄顧安全的影片，可以見到極氪車主在軚盤扣住了一瓶塑膠飲品，用來「破解」欺騙自動輔助駕駛功能的手握軚盤偵測。車主和坐在副駕席的乘客竟然將座椅放平，躺下蓋被睡覺，中間屏幕播放電影，任由系統自動駕駛，沒準備隨時在遇風險時接管軚盤。

內地近年不少上市的國產新車都配備不同程度的輔助駕駛功能，部分更標榜能夠在市區及高速路段實現一定程度的自動駕駛，但還未能到100%「完全放手」的階段。

軚盤扣飲品扮手握 圖欺騙系統

微博近日流傳一段司機在高速公路使用輔助駕駛功能時妄顧安全的影片，可以見到極氪車主在軚盤扣住了一瓶塑膠飲品，用來「破解」欺騙自動輔助駕駛功能的手握軚盤偵測。車主和坐在副駕席的乘客竟然將座椅放平，躺下蓋被睡覺，中間屏幕播放電影，任由系統自動駕駛，沒準備隨時在遇風險時接管軚盤。

