司機自動駕駛期間蓋被睡覺 網民斥「自己作死別累他人」(有片)

內地近年不少上市的國產新車都配備不同程度的輔助駕駛功能，部分更標榜能夠在市區及高速路段實現一定程度的自動駕駛，但還未能到100%「完全放手」的階段。
軚盤扣飲品扮手握 圖欺騙系統
微博近日流傳一段司機在高速公路使用輔助駕駛功能時妄顧安全的影片，可以見到極氪車主在軚盤扣住了一瓶塑膠飲品，用來「破解」欺騙自動輔助駕駛功能的手握軚盤偵測。車主和坐在副駕席的乘客竟然將座椅放平，躺下蓋被睡覺，中間屏幕播放電影，任由系統自動駕駛，沒準備隨時在遇風險時接管軚盤。
影片引起了網民熱議廣泛關注，批評司機濫用自動駕駛功能，應該吊銷駕駛執照及拉人；亦有留言認為輔助駕駛系統還不是百分百可靠，司機竟敢將全車人的性命交給汽車。其中一名網民則直言：「自己作死的話，請別連累別人」、「極氪的輔助駕駛系統也只是輔助，還是老老實實開車，享受科技便利的同時，也得對自己的安全負責不是？ 」、「這簡直太離譜了，目前各間的輔助駕駛還遠未達到可以完全自動駕駛的級別，加上高速公路的行駛速度快，節假日車流量大，很多都是一家人出行，極容易就會釀成大事故！簡直害人害己」。
官方不鼓勵犯法行為
有極氪智能科技高層表示，智能駕駛功能的開發本身是為了減輕駕駛負擔，並通過合理使用相關功能提高行車安全系數。極氪不鼓勵類似不符合法規的行為，也強烈呼籲用戶使用智駕功能時遵守相關法規和安全規範。極氪客服表示，目前該品牌車輛配備的輔助駕駛系統並不是自動駕駛，還需要駕駛員人工參與到駕駛行為中。交警部門表示，如因駕駛不當導致事故，駕駛人要承擔責任。
【影片連結】