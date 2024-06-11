吉林4名美國教師遭刺傷 55歲吉林男被捕 公園走路碰撞後拔刀 (更新)

吉林省吉林市北山公園周一(10日)發生傷人事件。4名來自美國的教師在公園被人用刀刺傷，他們正在當地醫院接受治療，無生命危險。美方已要求中方保護受害人獲得妥善治療，並且安全離開中國。
判斷此案是偶發事件
在北京，外交部發言人林劍今日(11日)證實此事，指昨日上午，吉林市北華大學4名外國教師在北山公園遊玩時遇襲，無生命危險，警方初步判斷此案是偶發事件，目前正在積極調查。被問是隨機攻擊或針對性攻擊，林劍稱「已經講得很清楚」，對於疑犯是否已被捕，林劍仍以警方正在調查作為回答，強調不會影響中美人文交流正常開展。
吉林市公安局表示，當日發生傷人案件後，迅速抓捕疑犯，經查一名崔姓55歲男子(吉林市龍潭區人)在北山公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和三名同行外籍人士，以及上前阻止其行兇的一名中國籍遊客。四名外籍人士來自美國愛荷華州康奈爾學院，受邀在北華大學授課。目前，傷者均得到妥善醫治，無生命危險。案件偵辦等相關工作正在進一步開展中。
事發於周一下午，4名來自美國愛荷華州康奈爾學院(Cornell College)的教師在北山公園參觀時遭到襲擊，網上影片顯示3名傷者倒臥血泊等待救援，有人上衣染血，有人腰部受傷，亦有人不斷用手機向外界聯絡。北山公園方面證實園內發生兇案，至於嫌犯是否抓獲，北山公園派出所拒絕回應，目前未知犯案動機。
康奈爾學院與北華大學合作 負責派出教師授課
康奈爾學院院長Jonathan Brand表示，4名教師透過合作計劃到當地授課。事發時，教師在中國當地校方陪同下參觀公園，沒想到無預警遭刺傷。美國愛荷華州聯邦眾議員Mariannette Miller-Meeks在社交平台X上表示，她的辦公室正在與美國大使館合作，已要求中方保護美方人員獲得妥善治療，並且安全離開中國。
康奈爾學院位於美國愛荷華州，屬私立文理學院，與吉林省北華大學合作，負責派出美方教師。
BREAKING: Four instructors affiliated with Iowa's Cornell College were injured in "a serious incident" while at a park in China, the college said. https://t.co/QrZVIypqQM pic.twitter.com/OitXFHBy4j— CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 10, 2024