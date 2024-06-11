吉林4名美國教師遭刺傷 55歲吉林男被捕 公園走路碰撞後拔刀 (更新)

吉林省吉林市北山公園周一(10日)發生傷人事件。4名來自美國的教師在公園被人用刀刺傷，他們正在當地醫院接受治療，無生命危險。美方已要求中方保護受害人獲得妥善治療，並且安全離開中國。

判斷此案是偶發事件

在北京，外交部發言人林劍今日(11日)證實此事，指昨日上午，吉林市北華大學4名外國教師在北山公園遊玩時遇襲，無生命危險，警方初步判斷此案是偶發事件，目前正在積極調查。被問是隨機攻擊或針對性攻擊，林劍稱「已經講得很清楚」，對於疑犯是否已被捕，林劍仍以警方正在調查作為回答，強調不會影響中美人文交流正常開展。