咖啡界黑暗料理？ 杭州「蛇咖」爆紅雲南推「蚱蜢拿鐵」

內地咖啡店的創意層出不窮，最新是加入蛇和昆蟲配料。杭州一間咖啡店最新兩款咖啡爆紅，分別是「白素貞」和「竹葉青」，顧名思義與蛇有關。店家在蛇年以《白蛇傳》為主題推出這兩款「蛇咖」，一杯45元(人民幣、下同)，用竹籤串起蛇乾放在杯面。顧客若有膽量，可一邊喝咖啡一邊吃蛇乾。店方表示，那是曬乾的花蛇，沒有毒。 雲南普洱市則推出以當地特產昆蟲配製的咖啡，包括蚱蜢(草蜢)拿鐵、竹蟲美式和老土蜂拿鐵，售價在68、78元和88元不等。有網民看見咖啡裡有「海量」草蜢和竹蟲，稱「雲南味」太上頭 、這波黑暗料理「活久見」。不過，也有網民表示想飲。對當地人來說食昆蟲很平常，蚱蜢拿鐵沒有甚麼好大驚小怪。

蛇咖｜網民：真有蛇，誰敢喝 報道指，浙江省杭州咖啡店林立，有超過1,000間，要突圍而出須有噱頭。推出蛇咖的「鐵狗咖啡」是一家以創意咖啡聞名的連鎖店，「白素貞」和「竹葉青」也迅速在社交網掀起熱話。有網民留言稱，「蛇咖」真有蛇，誰敢喝。據悉，「白素貞」是以冷萃龍井加入日式炭燒咖啡，再加上古法黑糖和牛乳、淡奶油。「竹葉青」則是根據《白蛇傳》傳說裡青蛇的形象創造出來的，為了符合小青敢愛敢恨、靈動跳脫的性格特點，主理人王小姐大膽採用了白花蛇草水與美式咖啡搭配一起，還用了竹筒來作為容器，這款的口味更加特別。 蛇咖｜「客人通常不敢食，打包帶走蛇乾」 記者大膽嘗試了一下，蛇乾的味道有點類似於油炸蚱蜢，帶點肉乾的香氣，沒有甚麼難聞的味道。不過根據主理人稱，大部分來喝的客人都是只喝咖啡，選擇把小蛇打包帶回去，「可能大家對小蛇的外觀還是不太能接受」。

蚱蜢拿鐵｜顧客：蚱蜢、竹蟲咖啡味道非常不錯 至於雲南普洱市的3款「蟲蟲特調」，網上片段可見，店員將炸熟的蚱蜢、竹蟲和老土蜂放進杯裡，然後沖入咖啡和奶等炮製。內媒報道，有女顧客飲過「昆蟲咖啡」後稱，「體驗感很獨特，裡面的蚱蜢、竹蟲都是可以吃的。」她指這並不是「黑暗料理」，味道非常不錯值得品嚐。網民則表示，「到底是誰在喝啊」、「創意很棒」、「高蛋白，高營養」和「雲南人有了自己的『拿蚱』」。負責人提醒，對高蛋白過敏的人不能喝這種添加了蟲子的咖啡，否則可能會出現身體不適。