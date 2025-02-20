哪吒2配樂製作人楊芮 親解以傳統樂器及侗族山歌創造東方神話（有片）

《新華社》專訪《哪吒2》原創音樂製作人楊芮，揭開電影如何透過動人配樂帶領觀眾一秒身歷其境。楊芮表示《哪吒2》第一段音樂，除了要宏大磅礡，還要讓觀眾感受到東方韻味和神話感。所以在選擇樂器配樂上，他絞盡腦汁。

電影《哪吒2》以破123億人民幣成績，超越《腦筋急轉彎2》，登上全球動畫電影票房榜首。《哪吒2》以2月19日在香港首映也大獲好評。除了精緻特效，當中的扣人心弦的配樂，內幕故事也曝光。

楊芮指出，「比如在開篇，我們看到的這個靈珠和魔丸相互碰撞的一瞬間，我決定選擇用『塤』，它是由陶土而製成的，它的聲音非常滄桑，很有歷史感。所以當它的聲音出現在片中的那一瞬間，仿佛就一下子把我們拉入了上古神話的世界裡。」

後來楊芮還加入人聲合唱，並和管絃樂進行融合。但他未使用傳統的西方史詩的合唱團，而是找了少數民族侗族的合唱團來進行演唱，「她們的聲音更有東方的韻味，也更接地氣，所以特別適合我們自己的神話故事。」

他還找來許多中國傳統的民族樂器，比如古箏、笛、簫這些樂器，來進一步強化這段音樂的東方色彩，「直到畫面發展到哪吒蓮花爆開的那一瞬間，西方的交響樂和我們的民族樂器，便彙聚成第一次爆發點，也預示著故事即將走向高潮」。

高潮以八支嗩呐齊鳴

在影片的高潮部分，八支嗩呐齊鳴，象徵著哪吒強大的力量與熱情。也讓網友大讚，唯有嗩吶能演繹出勢如破竹的氣勢。