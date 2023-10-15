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中國
2023-10-15 13:45:22

四川中學生長期欺凌還毆打學弟　惡作劇致對方氨氣中毒病危

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成都中學生長期欺凌還毆打學弟　惡作劇致對方氨氣中毒病危

四川成都爆出校園欺凌事件，一名學生被高年級同學要求吸入氨氣，導致他當場昏厥，送醫後狀況不樂觀，被院方下達了病危通知，讓家長氣憤不已。

成都崇州市廖家中學有家長反映，自己就讀該校的兒子今年中二，12日路過學校走廊時，遇到了另一名高年級同學，對方拿了一罐綠茶瓶子要他過去聞一聞，孩子一聞後，馬上出現了暈厥、嘔吐、呼吸困難等症狀，被緊急送往崇州市人民醫院治療，當天院方還下了病危通知書。

校內校外遇到都須稱呼為「哥」

經過診斷，醫生判定男學生是「氨氣中毒」加上「支氣管炎」，雖然醫護人員積極救治，但目前患者病情嚴重，隨時有進一步惡化的可能，因此下達病危通知。

受害男孩的父親表示，不知道加害學生是透過何種管道取得氨氣，之前就曾多次聽兒子描述，這名高年級同學長期對他進行欺凌，甚至有動手毆打的情況，不管在校內校外遇到，都必須稱呼其為「哥」。目前已經通報公安部門介入處裡。

副校長：目前學生情況「問題不大」

不過針對此事，學校副校長卻稱「目前學生情況『問題不大』，只有身體稍感不適」，接著便拒絕再受訪，崇州市教育局相關負責人表示，稍早前已到醫院看望正在接受治療的同學，並和醫生進行了交流，目前情況看起來「問題不大了」，教育局相關工作人員已經去了學校，對這件事進行調查。

氨氣是一種高度水溶性、無色、鹼性的刺激性氣體，會對眼睛和黏膜造成強烈刺激，可用於製造化肥、製冷劑，亦可用於炸藥、染料、和一些藥物的生產，吸入氨氣後若作用在上呼吸道會引起流淚、咳嗽，肺水腫、支氣管炎等症狀，若氨氣濃度高，數分鐘可引發窒息死亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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