四川女家門前遭吐痰惡鄰捅死　母：精神病不是免死金牌

四川一名女子，去年在家門口被同社區的住戶捅刺10刀身亡。此案原定在本月27日開庭審理，但因需重新取證，決定擇期開庭。死者母親先前痛訴，「精神病不是免死金牌」，並指責兇手的親屬態度冷漠。

根據《九派新聞》等內媒報道，這起殺人案發生在2024年6月，27歲王某雅（化名）在成都郫都區中航城社區家門口遭同社區居民梁某某持刀殺害。

已多次在社區滋擾住戶

案發當天，梁某某多次在王某雅家門口敲門、吐痰。王某雅發現異常後報警，物業派遣保安到場處理。當王某雅開門質問時，梁某某突持刀行凶，導致王某雅急性大失血死亡。

檢方認為，雖然梁某某經鑑定患有思覺失調症，被評定為「部分刑事責任能力」，但其作案具有預謀性及一定控制力，應以故意殺人罪追究刑責。調查發現，梁某某此前已多次在社區滋擾住戶，過去也曾因敲門滋事被警方警告，之後便隨身攜帶刀具等器械，在社區內對部分住戶進行敲門滋擾。

王媽媽受訪時透露，女兒13歲時丈夫去世，母女倆一直相依為命。王某雅從小學到高中就讀成都外國語學校，高三時以優異成績保送北京外國語大學，大三更以交換生身份前往日本神戶大學就讀。畢業後，她曾在北京一家日資企業工作，後為陪伴母親返回成都。