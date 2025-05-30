四川女家門前遭吐痰惡鄰捅死　母：精神病不是免死金牌

四川一名女子，去年在家門口被同社區的住戶捅刺10刀身亡。此案原定在本月27日開庭審理，但因需重新取證，決定擇期開庭。死者母親先前痛訴，「精神病不是免死金牌」，並指責兇手的親屬態度冷漠。
根據《九派新聞》等內媒報道，這起殺人案發生在2024年6月，27歲王某雅（化名）在成都郫都區中航城社區家門口遭同社區居民梁某某持刀殺害。
已多次在社區滋擾住戶
案發當天，梁某某多次在王某雅家門口敲門、吐痰。王某雅發現異常後報警，物業派遣保安到場處理。當王某雅開門質問時，梁某某突持刀行凶，導致王某雅急性大失血死亡。
檢方認為，雖然梁某某經鑑定患有思覺失調症，被評定為「部分刑事責任能力」，但其作案具有預謀性及一定控制力，應以故意殺人罪追究刑責。調查發現，梁某某此前已多次在社區滋擾住戶，過去也曾因敲門滋事被警方警告，之後便隨身攜帶刀具等器械，在社區內對部分住戶進行敲門滋擾。
王媽媽受訪時透露，女兒13歲時丈夫去世，母女倆一直相依為命。王某雅從小學到高中就讀成都外國語學校，高三時以優異成績保送北京外國語大學，大三更以交換生身份前往日本神戶大學就讀。畢業後，她曾在北京一家日資企業工作，後為陪伴母親返回成都。
不認同「部分刑事責任能力」
王媽媽說：「孩子畢業後，為了陪我，從北京一家日資企業辭職，回家做自媒體工作，她很喜歡這份工作，也很滿意當時的生活狀態，卻不料無辜受害。」
王媽媽說，她非常不認同兇手只具「部分刑事責任能力」的鑑定結果，已申請重新對兇手進行精神鑑定。「我就是想為女兒討回公道，希望法院判兇手死刑。」她也認為，保安沒有起到安保義務。等刑事案件結束，打算追究其民事責任。
另根據《極目新聞》，王媽媽在開庭前曾更新社交帳號，她寫道：「精神病不是免死金牌，殺人償命，天經地義。」此外，王媽媽也稱被告親屬態度冷漠，案發後長時間沒有與她聯繫及道歉，她對此非常憤怒。
對於此事，韓團成員葉舒華亦在網上發聲，支持班媽媽，響應「精神病不是免死金牌」的說法。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章