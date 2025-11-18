四川譚貓殿/古天狗廟 不拜神佛竟供奉貓狗祈求「主子」健康平安

四川譚貓殿和古天狗廟 不拜神佛竟供奉貓狗？

中國廟宇繁多，供奉的多是莊嚴肅穆的神佛先賢，然而在四川，卻有兩座廟宇打破了常規——譚貓殿和古天狗廟，它們竟將貓貓狗狗供奉於殿中。其中，譚貓殿更是大熱動畫《中國奇譚》中「小貓廟」的原型。究竟它們為何而建？又藏着甚麽不為人知的故事呢？ 文章出處：「當代中國」網站 動畫照進現實 四川綿陽雲台觀的譚貓殿 2023年，動畫《中國奇譚》橫空出世，在內地各大評分網站創下9分以上的佳績。其中，第二集《鵝鵝鵝》引發的迴響尤為熱烈，片中那座供奉貓咪的「小貓廟」令人稱奇，而它的設計原型，其實正坐落於四川綿陽雲台觀。

位於綿陽市三台縣安居鎮的雲台觀，原名為佑聖觀，始建於南宋年間，距今已有八百多年歷史，是四川省內僅次於青羊宮的第二大道觀，素有盛名。 這座「小貓廟」就坐落在雲台觀老子殿東側。在動畫裏它沒有名字，但其現實原型名為「譚貓殿」，建於2001年。 譚貓殿採用正方形平面布局，廡殿頂結構，氣勢十足。殿內供奉着一尊乖巧蹲踞的石雕貓像，旁邊有石桌擺放刻有「雲台壇神」字樣的石皿，門楣懸掛着「譚貓殿」匾額，兩側楹聯寫到：「玉貓雲台顯威靈，雲台譚貓震四方」，默默訴說着它的不凡。

然而，這座廟宇曾在一次地震中完全坍塌，當時全村僅有廟宇倒塌，所有村民皆安然無恙，因此人們相信，這是廟中供奉的狗神明犧牲自我，以庇護全村平安。最後，村民共同集資，重建廟宇，形成今日所見的樣貌。 古天狗廟位於山腰，從山腳下的廟碑沿石階上行即可到達，而山腳下還有一座「小天狗廟」，與主廟呼應。前來祭拜的遊客和信眾會攜帶狗糧、磨牙棒等寵物零食供奉在神像前，為家中的狗祈求健康，不少人還會帶着自己的寵物狗一同前來跪拜，以示誠心。