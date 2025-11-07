離島好去處｜坪洲、蒲台島、橋咀等6個秋天郊遊必去小島

秋天越來越清涼，不少人都趁着秋意起在假日郊遊行山，而在香港亦可「環島遊」！以下就為大家盤點坪洲、蒲台島、橋咀等6個郊遊必去香港小島，每個地方都各有特色，可以按自己喜歡的類型安排行程，渡過不一樣的假日！ 秋天郊遊｜橋咀洲 橋咀洲位於西貢附近，從西貢出發只有15分鐘船程，交通尚算方便，最值得一去的原因便是其地質景觀豐富，既可看到難得一見的火山遺跡，也可看到獨特的「菠蘿包石」，外型貌似菠蘿包，所以有不少港人都會專程去打卡。而橋咀洲的地質步道就從沙灘一端開始，途經連島沙洲後，再以橋頭的小島為終點，作為散步步道一流。島上還有燒烤場、郊野公園等，適合進行野餐或燒烤，屬秋遊的必備活動，喜歡看自然景觀的話必去！

秋天郊遊｜蒲台島 被稱為「香港南極」的蒲台島在香港南端，各種充滿天然風貌的岩石都是其特色，例如僧人石、靈龜石、佛手岩等，不少更被譽為「香港十大最美岩石」，喜歡自然景觀的話就不可以錯過！島上還有不錯的露營區域，由於島旁渺無人煙，亦沒有高樓大廈阻擋，所以晚上特別適合觀星。而蒲台島作為海島之一，特別盛產紫菜，島上的「何記士多」更有獨特的「炭燒紫菜餐蛋麵」，將普通的餐蛋麵昇華成鮮甜的紫菜風味。大家不妨趁着秋意到蒲台島一遊，順道喝一碗紫菜湯暖身吧！