離島好去處｜坪洲、蒲台島、橋咀等6個秋天郊遊必去小島

秋天越來越清涼，不少人都趁着秋意起在假日郊遊行山，而在香港亦可「環島遊」！以下就為大家盤點坪洲、蒲台島、橋咀等6個郊遊必去香港小島，每個地方都各有特色，可以按自己喜歡的類型安排行程，渡過不一樣的假日！
秋天郊遊｜橋咀洲
橋咀洲位於西貢附近，從西貢出發只有15分鐘船程，交通尚算方便，最值得一去的原因便是其地質景觀豐富，既可看到難得一見的火山遺跡，也可看到獨特的「菠蘿包石」，外型貌似菠蘿包，所以有不少港人都會專程去打卡。而橋咀洲的地質步道就從沙灘一端開始，途經連島沙洲後，再以橋頭的小島為終點，作為散步步道一流。島上還有燒烤場、郊野公園等，適合進行野餐或燒烤，屬秋遊的必備活動，喜歡看自然景觀的話必去！
秋天郊遊｜坪洲島
如果想遠離繁忙的日常，從高樓大廈林立的中環出發，大概45分鐘船程便可來到寧靜清幽的坪洲島。坪洲島相較其他離島人煙較少，但卻有很多工業舊址，充滿年代感及歷史風貌。而除了在島上散步外，還可以在「超記瓷器」體驗瓷器製作工藝、「陸日小店」尋找古物、「祺森冰室」品嚐獨特懷舊三角蝦多士、「麵包舖」購買獨有的南乳芝麻脆餅等，可以一次過體驗多種充滿懷舊風味的小店，享受寧靜的假日。
坪洲一日遊行山美食日落藝術懶人包(附船期表)
秋天郊遊｜東龍洲
秋天的天氣清爽，最適合便是去露營和行山，而人流較少的東龍洲便屬不錯的選擇。小島四面環海，既可滿足看海的慾望，也可以吹着海風進行露營，特別適合假日和家人朋友在島上一日遊，不少港人更會特地前往東龍洲看日出，景觀特別優美。而東龍洲大多山地都被灌木覆蓋，所以亦屬爬山愛好者的好去處，愛好戶外活動的話，就不要錯過這個小島！
香港離島好去處︱馬灣南丫島東龍島等行山一日遊（附船期表）
秋天郊遊｜蒲台島
被稱為「香港南極」的蒲台島在香港南端，各種充滿天然風貌的岩石都是其特色，例如僧人石、靈龜石、佛手岩等，不少更被譽為「香港十大最美岩石」，喜歡自然景觀的話就不可以錯過！島上還有不錯的露營區域，由於島旁渺無人煙，亦沒有高樓大廈阻擋，所以晚上特別適合觀星。而蒲台島作為海島之一，特別盛產紫菜，島上的「何記士多」更有獨特的「炭燒紫菜餐蛋麵」，將普通的餐蛋麵昇華成鮮甜的紫菜風味。大家不妨趁着秋意到蒲台島一遊，順道喝一碗紫菜湯暖身吧！
秋天郊遊｜梅窩
不少香港人都會趁着假日去梅窩渡假，雖然並非隱世小島，但卻保留了以往的寺廟和歷史遺跡，因此充滿歷史文化感，作為假日渡假地一流。近年最熱門的打卡位便是充滿童話感覺的「山寨龍貓巴士站」，小小一個巴士站特別可愛，而島上的「銀礦灣沙灘」亦十分適合趁着秋天享受，一邊踩着細軟的沙子，一邊吹着清涼的海風，特別舒適。
愉景灣行山路線｜經聖母神樂院去梅窩賞倒數中海景
秋天郊遊｜大澳
若要數香港最有水鄉情懷的地方，便不得不數保留著漁村居民生活常態的大澳！大澳至今仍有隨處可見的棚屋，路邊還有晾曬的魚乾，海面上亦有各種漁船，充滿獨特的風土人情。如果喜歡大海的話，便不妨到大澳進行一日遊，既可感受大澳獨有的風土人情，也可盡情吃新鮮的海鮮，一次滿足兩個願望！