國企領導拖美女出街被免職　「白富美」小三被追捧帶挈同款長裙大賣

記者陳怡伶／綜合報道
國企寰球工程項目管理（北京）有限公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇到四川出差時，當街與一名不是妻子的女子牽手，原本只是攝影師單純拍攝的畫面，卻意外爆出2人「不倫戀」的真相。不過，有網民爆料，其實這名女子的來頭也不小，家庭背景強大、時常公開分享精品照，根本是名符其實的「白富美」。
中國石油大學碩士畢業
綜合內媒報道，微博和Twitter都有不少網友起底該名女子身份，小三本名董思槿，2021年中國石油大學碩士畢業後，進入中石油集團工程有限公司北京項目管理分公司工作，2022年被調到胡繼勇的子公司，與胡繼勇、胡繼勇的妻子一起共事。
網民發現董思槿經常在網上炫富，包括花費240萬元人民幣（約264萬港元）購買精品手袋及保養品，收藏三款Tiffany珠寶鑽戒，包括所有色澤，又入住每晚要價萬元人民幣的酒店等。此外，董思槿因熱愛運動、健身，也時常在網上公開展出性感照，不吝分享好身材，事發後董思槿雖將微博關閉，但性感照早已被備份。
領導才是被包養的那位？
有網民稱，董思槿曾在日本早稻田大學留過學，也在美國受過教育，學業有成後才海歸回國位居要職，父親也是官方重點栽培人才之一，家中十分富有，全身上下全都是高級名牌貨，是真正的「白富美」。網民更表示，董思槿無論社經地位甚至是外貌都明顯高過胡繼勇，胡繼勇恐怕才是她包養的男子之一。
最新消息指出，這宗不倫戀曝光後，胡繼勇已被免職接受調查，公司也將根據結果進一步作出處理。
此外，女方身穿的粉色長裙也成為焦點，有眼尖的網民發現這款粉色長裙竟登上淘寶熱搜第一名，銷售量一天激增到2000多件。服飾賣家表示很意外，並在淘寶貼出緊急公告，感謝大家熱情支持，並呼籲理性消費。
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