國企領導拖美女出街被免職　「白富美」小三被追捧帶挈同款長裙大賣

中國石油大學碩士畢業 綜合內媒報道，微博和Twitter都有不少網友起底該名女子身份，小三本名董思槿，2021年中國石油大學碩士畢業後，進入中石油集團工程有限公司北京項目管理分公司工作，2022年被調到胡繼勇的子公司，與胡繼勇、胡繼勇的妻子一起共事。 網民發現董思槿經常在網上炫富，包括花費240萬元人民幣（約264萬港元）購買精品手袋及保養品，收藏三款Tiffany珠寶鑽戒，包括所有色澤，又入住每晚要價萬元人民幣的酒店等。此外，董思槿因熱愛運動、健身，也時常在網上公開展出性感照，不吝分享好身材，事發後董思槿雖將微博關閉，但性感照早已被備份。