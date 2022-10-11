國台辦轟蔡英文雙十講話「堅持兩國論」 根本無「對話化解分歧」誠意

台灣的蔡英文總統昨在雙十節講話中表示，願與北京尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法，又強調尊重台灣的主權和民主自由是重啟兩岸良性互動的根本。在北京，國台辦發言人馬曉光昨批評，蔡英文這篇講話繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」，推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」。

馬曉光：回到九二共識方能對話溝通

馬曉光重申，只有回到「九二共識」的基礎，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展，民進黨當局否定「九二共識」，一手關閉兩岸平等協商的大門，又企圖將「兩國論」立場強加於兩岸協商，「說明他們根本就沒有緩和當前台海緊張局勢，以對話化解分歧的誠意」。

對於被指「渲染大陸威脅」，台灣的防長邱國正今日回應稱，今年8月初以來，對岸不斷進行聯合軍演，頻次都較以往大，且至今仍在台海周邊以「戰備警巡」活動，昨日更有廿多架戰機「在這邊繞」，直言「各位可以自己判斷」。

台防長：不期望衝突增加或發生戰爭

邱國正又指出，兩岸情勢嚴峻程度是他在軍中服務多年以來「前所未有」，呼籲雙方盡量克制，避免爭端、避免升高緊張情勢，「我們不期望衝突會增加，或是發生戰爭，兩者都不樂見」。

另外，有台灣學者認為，蔡英文的雙十講話缺乏新意，兩岸關係基本上不會有任何推進。台灣傳媒引述淡江大學大陸所榮譽教授趙春山認為，在當前美國、大陸及台灣各自內部氛圍下，蔡英文只能求「穩定」。

台學者：蔡英文無意亦無力打破兩岸僵局

趙春山分折，一是美國即將舉行中期選舉，希望將台灣當作武器庫，更多是從備戰角度看台灣，蔡英文在此情況下不可能有「謀和」之舉」；二是中共二十大即將舉行，蔡英文尚未清楚大陸會就兩岸政策拋出甚麼內容；三是台灣即將舉行九合一地方選舉，蔡英文需要鞏固綠營基本盤，不可能在兩岸關係有新做法；綜上，「現在能夠做到『避險』就很不錯了」，因為蔡英文無意願亦無能力打破兩岸僵局。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳則認為，北京關注的是兩岸關係本質，且認為兩岸關係和平責任在台灣，蔡英文卻在去年的「四個堅持」上提「四個韌性」，在此基礎上，不可能跟對岸展開「後疫情時代」對話並找到突破點，「因北京不可能接受」，蔡英文也不預期對方會接受，「就是立場的宣示而已。雙方都沒有期待，根本就是大內宣」。