國安部: 科研人員離職後債台高築　向境外兜售國家機密判死刑

中國國家安全部透露，一名曾在某研究所工作的助理工程師，主動向境外間諜情報機構兜售國家的涉密資料，最終因犯間諜罪及非法提供國家秘密罪被依法判處死刑。不過國安局未有提及案發日期、何級法院處理，以及判刑的日期。

涉案男子姓劉，原是某科研院所的助理工程師，自認為遭受不公平待遇而未得到重用和提拔，對單位心存怨恨，選擇離職。離職前他私自複製並留存了大量經手的涉密資料。

賭徒心理導致投資失敗

劉某隨後進入某投資機構工作。為滿足貪欲，他不惜嚴重違反從業準則，借用父母和親友的名義設立多個賬戶進行瘋狂炒股；甚至為了追求高收益率，多次向親友借錢，並利用信用卡非法套現來投資高風險金融產品。最終，因賭徒心理導致投資失敗、債台高築，面對巨大的經濟壓力不僅未有悔改，反打起了手中涉密資料的主意，萌生了投敵叛國、倒賣情報的邪念。