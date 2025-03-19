國安部: 科研人員離職後債台高築　向境外兜售國家機密判死刑

中國國家安全部透露，一名曾在某研究所工作的助理工程師，主動向境外間諜情報機構兜售國家的涉密資料，最終因犯間諜罪及非法提供國家秘密罪被依法判處死刑。不過國安局未有提及案發日期、何級法院處理，以及判刑的日期。
涉案男子姓劉，原是某科研院所的助理工程師，自認為遭受不公平待遇而未得到重用和提拔，對單位心存怨恨，選擇離職。離職前他私自複製並留存了大量經手的涉密資料。
賭徒心理導致投資失敗
劉某隨後進入某投資機構工作。為滿足貪欲，他不惜嚴重違反從業準則，借用父母和親友的名義設立多個賬戶進行瘋狂炒股；甚至為了追求高收益率，多次向親友借錢，並利用信用卡非法套現來投資高風險金融產品。最終，因賭徒心理導致投資失敗、債台高築，面對巨大的經濟壓力不僅未有悔改，反打起了手中涉密資料的主意，萌生了投敵叛國、倒賣情報的邪念。
急功近利 鋌而走險
劉某自恃有涉密單位的工作經歷，精心設計了一整套兜售情報和逃避偵查的流程。他將交易目標鎖定為某境外間諜情報機關並主動投靠，與對方達成初步意向後，便開始執行出境兜售的計劃。為迅速獲利，他將涉密電子資料拆分打包、建立資料目錄，同時開通多個平台賬戶以便收取贓款；之後，他購買非實名的IC卡和多張SIM卡，不斷變換通訊渠道，甚至使用多個化名來掩蓋身份，利用提前商定的暗號進行接頭。
讓劉某沒料到的是，自以為周密謹慎的他陷入了境外間諜情報機構的圈套，對方以極低的費用騙取了他的涉密資料後，便中斷了聯繫。然而，劉某並未對自己的行為有所警醒，賭徒心理繼續作祟，不久後再次攜帶涉密資料出境兜售。半年內秘密輾轉多個國家，嚴重泄漏了國家秘密。
國安部表示，劉某與境外間諜情報機關的聯絡情況被國家安全機關偵查發現並詳細掌握，國家安全機關依法對劉某實施抓捕。通過對劉某的審查，他坦承自己所犯的罪行。最終，劉某因犯間諜罪及非法提供國家秘密罪被依法判處死刑，剝奪其終身的政治權利。