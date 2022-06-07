國家安全部鼓勵舉報危害國安行為 最高獎金超過10萬人民幣

內地對舉報危害國家安全行為的民眾作出最高超過10萬元人民幣的獎勵，稱要「共同築牢維護國家安全的堅實屏障」。(資料圖片)

國家安全部昨公布實施《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》(下稱《辦法》)，以最高超過10萬元(人民幣，下同)的4個級別獎金，鼓勵民眾舉報危害國家安全行為，「共同築牢維護國家安全的堅實屏障，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。《辦法》對舉報境外人員亦適用。

《辦法》指，民眾可以透過舉報熱線12339、舉報網站www.12339.gov.cn，或其他舉報方式作出舉報，而獲得獎勵的舉報必須符合以下條件：

- 有明確舉報對象，或者具體的危害國家安全行為線索或情況；

- 舉報事項事先未被國家安全機關掌握，或者雖被國家安全機關有所掌握，但舉報人提供的情況更為具體詳實；

- 舉報內容經國家安全機關查證屬實，為防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮了作用、作出了貢獻。

按線索發揮作用程度設4級獎金

國家安全機關將按線索查證結果、違法行為危害程度、舉報發揮作用情況等，綜合評定作出「精神獎勵」或「物質獎勵」。精神獎勵即頒發獎勵證書，物質獎勵即發放獎金。獎金發放標準為：

- 對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮一定作用、作出一定貢獻，獎勵1萬元以下；

- 對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮重要作用、作出重要貢獻的，獎勵1萬至3萬元；

- 對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮重大作用、作出重大貢獻的，獎勵3萬至10萬元；

- 對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻，獎勵10萬元以上。

符合獎勵條件的舉報，將在舉報查證屬實、依法對危害國家安全行為作出處理後30個工作日內，由設區的市級以上國家安全機關啟動獎勵程序，並在作出獎勵決定之日起10個工作日內，以適當方式通知舉報人；舉報人應在被告知獎勵決定之日起6個月內親身或委託他人領獎。若舉報人是匿名舉報又有獎勵訴求，應提供能辨認其身份的資料。

不得故意陷害、惡意舉報

若舉報人有以下情況之一，依法處理；構成犯罪，依法追究刑事責任；已啟動獎勵程序，應當終止；已作出獎勵決定，應當撤銷；已獎勵，應當追回：

- 借舉報之名故意捏造事實誣告、陷害他人；

- 弄虛作假騙取獎金；

- 惡意舉報或者以舉報為名製造事端，干擾國家安全機關工作；

- 洩露舉報中知悉的國家秘密或者工作秘密，造成不良後果或者影響。

國安機關人員呃獎金將被依法處理

若國家安全機關工作人員以下情況之一，對負有責任的領導人員和直接責任人員依規依紀依法處理；構成犯罪，依法追究刑事責任：

- 偽造或者教唆、夥同他人偽造舉報材料，冒領舉報獎金；

- 洩露舉報或者舉報人信息；

- 利用在職務活動中知悉的危害國家安全行為有關線索或者情況，通過他人以舉報的方式獲取獎勵；

- 未認真核實舉報情況，導致不符合獎勵條件的舉報人獲得獎勵；

- 對符合舉報獎勵條件的舉報人，無正當理由未按規定要求或者期限給予獎勵；

- 其他依規依紀依法應當追究責任的情形。

