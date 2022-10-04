國慶假期黃山「大塞人」 遊客大叫「再唔行就瀨尿」

內地民眾都趁國慶黃金周假期出外遊玩，多個熱門景點人頭湧湧，其中安徽黃山周日人多到10分鐘只能前進大約1米，不少遊客都無奈挨在山路旁的欄杆休息，還有遊客忍不住大叫「快走啊，不走要不然大家都尿褲子了」。
黃山遊客：10分鐘「一米都走不了」
黃山遊客吳先生拍片放上網，指周日上午10時開始上黃山遊玩，結果下午6時才能下山，「基本上中間一直堵在山上」，其中有10分鐘完全站在山路，「一米都走不了」。吳先生又指，上山後見人頭湧湧，已打退堂鼓，想調頭下山，未料「後面的人已經跟上來了，已經把我們擠上去了，我們上不去也下不來」。
黃山：路窄兼遊客打卡耐
安徽省黃山風景區微博「中國黃山」今日回應稱，涉事的黃山蓮花峰並非經常如此擁堵，解釋蓮花峰頂區域面積只得十幾平方米，部分路段比較狹窄，加上遊客拍照打卡時間相對較長，附近天都峰又處於「封閉輪休」階段，故蓮花峰出現遊客所指的「瞬時客流高峰」、「通行較為緩慢」的情況。
「中國黃山」強調，國慶期間每日遊客最高接待量由5萬人下調至2.5萬人，周日入山遊客23,006人，昨日24,886人，總體跌序井然，但為進一步提高遊客體驗及安全，景區採用截流、分流等方法，進一步加強蓮花峰較狹窄路段和客容量較小區域的管理，盡力「以時間換空間」。