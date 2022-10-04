國慶假期黃山「大塞人」 遊客大叫「再唔行就瀨尿」

內地民眾都趁國慶黃金周假期出外遊玩，多個熱門景點人頭湧湧，其中安徽黃山周日人多到10分鐘只能前進大約1米，不少遊客都無奈挨在山路旁的欄杆休息，還有遊客忍不住大叫「快走啊，不走要不然大家都尿褲子了」。

黃山遊客：10分鐘「一米都走不了」

黃山遊客吳先生拍片放上網，指周日上午10時開始上黃山遊玩，結果下午6時才能下山，「基本上中間一直堵在山上」，其中有10分鐘完全站在山路，「一米都走不了」。吳先生又指，上山後見人頭湧湧，已打退堂鼓，想調頭下山，未料「後面的人已經跟上來了，已經把我們擠上去了，我們上不去也下不來」。