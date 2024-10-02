國慶75周年｜深圳縮減10.2無人機表演規模　取消網上直播(更新)

深圳一連7晚(10月1日至7日)在5個區域舉辦無人機表演，首日演出1萬架無人機全部成功升空。(直播截圖)

香港連續兩晚的國慶無人機表演接連因「太陽風暴」及「電離層閃爍」干擾取消，深圳昨晚展開一連7晚(10月1日至7日)在5個區域舉辦無人機表演，首日演出1萬架無人機全部成功升空。 深圳市文化廣電旅遊體育局今日(10月2日)下午公布，由於深圳沿海、高地和海域陣風達7至9級大風程度，以及電離層變化等不可抗力的天氣影響，將調整10月2日晚上無人機表演區域範圍和飛行時間，也會取消網上直播，確保飛行安全和觀眾安全。

深圳面臨大風及電離層干擾等因素影響

當局表示，無人機表演區域由5區減至4區，龍崗區因天氣原因取消；原本每個區域2000架無人機表演，將調整為每個區域400架；表演時間由晚上8時起各區先後起飛，改為同時起飛，歷時大約10分鐘，各區表演畫面相同。