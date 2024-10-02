國慶75周年｜深圳縮減10.2無人機表演規模　取消網上直播(更新)

香港連續兩晚的國慶無人機表演接連因「太陽風暴」及「電離層閃爍」干擾取消，深圳昨晚展開一連7晚(10月1日至7日)在5個區域舉辦無人機表演，首日演出1萬架無人機全部成功升空。 深圳市文化廣電旅遊體育局今日(10月2日)下午公布，由於深圳沿海、高地和海域陣風達7至9級大風程度，以及電離層變化等不可抗力的天氣影響，將調整10月2日晚上無人機表演區域範圍和飛行時間，也會取消網上直播，確保飛行安全和觀眾安全。
深圳面臨大風及電離層干擾等因素影響
當局表示，無人機表演區域由5區減至4區，龍崗區因天氣原因取消；原本每個區域2000架無人機表演，將調整為每個區域400架；表演時間由晚上8時起各區先後起飛，改為同時起飛，歷時大約10分鐘，各區表演畫面相同。
發言人指出，相關調整可能會為公眾帶來不便，但當局最重視安全表演和觀賞的原則，承諾將盡最大努力完善未來的表演安排，又提醒民眾近期深圳面臨風速、電離層干擾等因素影響，國慶期間表演可能會提前、延期或取消，表演順序也有可能進行調整，呼籲民眾留意最新公布。
一連7日萬架無人機表演 首晚5區均成功舉行
表演名為「天空之城大有可能」，無人機編隊原定昨晚9時在龍華、龍崗、福田、羅湖、大鵬5區接力表演，並在網上直播，其中龍崗和福田區的編隊準時正常演出，而龍華、羅湖、大鵬3區則因受氣象影響，一度要評估起飛條件而延誤，但最終仍能先後在10至35分鐘後正常升空。
此次無人機編隊表演分別以「國際」「文化」「科技」「創新」「活力」為主題，結合深圳城市特色，以接力表演的形式，每天先後在5處區域進行空中演繹，彰顯深圳「文旅+低空+科技」深度融合的獨特魅力。當地傳媒早前引消息指，無人機表演受氣象影響較大，如遇惡劣天氣、電離層干擾等影響，表演可能會提前、取消或延期，以官方發布信息為準。