國產五菱迷你車與豐田爭道失敗翻側　網民：車小脾氣大

汽車爭道往往帶來交通危險，甚至引發致命車禍。近日，河南省一輛迷你電動車與一輛越野車爭道時發生翻覆「四輪朝天」，所幸車主沒有生命危險。
司機沒有生命危險
據內地《紅星新聞》27日報道，有網傳影片顯示，26日早上7點多上班繁忙時段，在河南省鄭州龍湖外環道路上，有兩輛汽車互爭車道：其中一輛為白色日本豐田越野車，另一輛粉色國產五菱宏光迷你電動車。
兩車在路上你爭我搶，互不相讓，全然不顧已行駛至紅綠燈前的白實線區域，當五菱電動車試圖再次超車時，疑似遭豐田越野車碰撞翻覆，四輪朝天。據報道，鄭州交警部門表示，五菱電動車司機沒有生命危險，交警正在對事故展開調查。
「除了便宜都是缺點」
據悉，此前日經新聞曾報道。一輛宏光頂級MINI EV電動車僅售3.88萬元（約4.3萬港元），憑藉薄利多銷的優勢風靡內地，被親切地稱為「老頭樂」、「小可愛」，但也有人吐槽「除了便宜都是缺點」，指出其輪圈小、座椅高、減震差、易側翻等諸多安全隱患。
這一新聞登上新浪微博熱搜後，內地網友紛紛吐槽：「這種小可愛車，兩個人就能掀翻，勇氣可嘉啊」；「車小脾氣大的粉車最後實線變道，全責」；「大車已經很克制了，點到為止」。不過也有人認為，無論車大車小都應遵守交通秩序：「各打五十大板。」
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