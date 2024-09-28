國產五菱迷你車與豐田爭道失敗翻側　網民：車小脾氣大

汽車爭道往往帶來交通危險，甚至引發致命車禍。近日，河南省一輛迷你電動車與一輛越野車爭道時發生翻覆「四輪朝天」，所幸車主沒有生命危險。

司機沒有生命危險

據內地《紅星新聞》27日報道，有網傳影片顯示，26日早上7點多上班繁忙時段，在河南省鄭州龍湖外環道路上，有兩輛汽車互爭車道：其中一輛為白色日本豐田越野車，另一輛粉色國產五菱宏光迷你電動車。

兩車在路上你爭我搶，互不相讓，全然不顧已行駛至紅綠燈前的白實線區域，當五菱電動車試圖再次超車時，疑似遭豐田越野車碰撞翻覆，四輪朝天。據報道，鄭州交警部門表示，五菱電動車司機沒有生命危險，交警正在對事故展開調查。