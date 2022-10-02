國產大飛機C919準備交機 下一步提高產能及國產化率

C919項目在2007年獲國家批准，2008年由中國商用飛機公司正式開始研製，2015年11月完成組裝出廠，2017年5月成功首飛。之後經過多次在高溫、高濕、大風、結冰等極端天氣下試飛，驗證其安全性、可靠性，並確認其噪音、排放等符合相關要求，完成全部適航審定後，C919才取得今次相當於民航市場「准入證」的型號合格證。C919還要取得單機合格證，方能交付使用，並要在取得生產許可證後，方可量產。

習近平又向團隊強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持「安全第一、質量第一」，在關鍵核心技術攻關上取得更大突破，加快規模化和系列化發展，扎實推進製造強國建設。

分析：打破西方航空巨頭壟斷 C919還需10年

C919是單通道窄體客機，全機「國產化率」超過50%，最大載客量174人，最大航程5,555公里，是中國首款按國際適航標準研製的噴氣式幹線客機；機身比同級別的波音737及A320大，但因使用大量複合材料和新型航空合金而更快速、省油及環保。另據公開資料顯示，C919售價為0.99億美元，低於售1.2億美元的波音737及1.1億美元的A320。輿論認為，C919的研製，旨在打破西方航空巨頭對市場的壟斷，但有分析認為，C919要做到這一點，還需10年時間。

尼日利亞政府考慮購買C919

內地傳媒報道，C919下一步任務是提高產能、加強服務體系建設，以及逐步提升國產化率。目前C919已接獲28家客戶訂購815架的訂單，主要是內地航空公司及相關企業，美國通用電氣及部分境外航空公司亦有意訂購。此外，尼日利亞航空部長斯瑞卡昨在加拿大舉行的國際民航組織(ICAO)大會上表示，考慮購買中國的C919客機，以充實該國一家新成立航空公司的客機規模，而該公司預計在2025年左右將機隊擴充至30架。