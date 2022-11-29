基隆婦墮假冒官員騙案失253萬 騙徒為博信任噓寒問暖叫「乾媽」

一些詐騙手法雖然老土，但老人家未必察覺得出問題，大家都要多向老人家講解詐騙集團慣用手法，以免老人家上當受騙，痛失畢生積蓄。台灣基隆一名年約70歲的姓賴婦人本月9日接到電話，對方聲稱其「健保卡」被冒用，積欠十多萬元(新台幣，下同)健保費，又指警方已立案調查，要求賴婦配合，將銀行存款轉到指定帳戶，以便監管。

「檢察官」隨後更添加賴婦的LINE，除談案情外，還噓寒問暖，稱賴婦為「乾媽」，取得賴婦信任。賴婦聽從「檢察官」指示，先後轉帳逾1,000萬元(約253萬港元)到「指定帳戶」，還聽信對方所言，不接任何來自銀行的電話，以免「被套話」。直到本月23日，賴婦見銀行存款僅剩不足100萬元，略感不妥，詢問親友意見，才知悉上當受騙，馬上報警。

騙徒新手法防銀行職員阻撓轉帳

警方指出，賴婦遇上傳統「假檢警」詐騙，但詐騙集團為免銀行職員發現端倪阻撓轉帳，要求婦人先到銀行辦理「約定帳戶轉帳」，對指定入帳戶口每日最高轉帳限額提高至200萬元，連續2周共騙走賴婦千萬元積蓄。案件正深入調查中。