基隆婦墮假冒官員騙案失253萬 騙徒為博信任噓寒問暖叫「乾媽」

一些詐騙手法雖然老土，但老人家未必察覺得出問題，大家都要多向老人家講解詐騙集團慣用手法，以免老人家上當受騙，痛失畢生積蓄。台灣基隆一名年約70歲的姓賴婦人本月9日接到電話，對方聲稱其「健保卡」被冒用，積欠十多萬元(新台幣，下同)健保費，又指警方已立案調查，要求賴婦配合，將銀行存款轉到指定帳戶，以便監管。
「檢察官」隨後更添加賴婦的LINE，除談案情外，還噓寒問暖，稱賴婦為「乾媽」，取得賴婦信任。賴婦聽從「檢察官」指示，先後轉帳逾1,000萬元(約253萬港元)到「指定帳戶」，還聽信對方所言，不接任何來自銀行的電話，以免「被套話」。直到本月23日，賴婦見銀行存款僅剩不足100萬元，略感不妥，詢問親友意見，才知悉上當受騙，馬上報警。
騙徒新手法防銀行職員阻撓轉帳
警方指出，賴婦遇上傳統「假檢警」詐騙，但詐騙集團為免銀行職員發現端倪阻撓轉帳，要求婦人先到銀行辦理「約定帳戶轉帳」，對指定入帳戶口每日最高轉帳限額提高至200萬元，連續2周共騙走賴婦千萬元積蓄。案件正深入調查中。
「德國軍醫」用簡體字溝通 問台中婦借7.6萬「移民台灣」
與此同時，台中市沙鹿區一名65歲姓林婦人今年3月在網上結識到一名自稱駐守伊拉克的德國軍醫，對方聲稱受不了戰爭，想移民到台灣，希望林婦借錢協助辦理相關手續。林婦深信不疑，近日變賣家中黃金後，上周四到銀行準備將賣金錢連同存款共30萬元(約7.6萬港元)匯給「德國軍醫」。幸銀行職員詢問林婦匯款原因後，識破騙案報警，林婦才保住「棺材本」。
台灣傳媒提到，警方抵達現場後，林婦拿出手機讓警方翻看其與「德國軍醫」的對話，警方赫見「德國人用中文簡體字」，就對林婦直言，這是詐騙集團慣用詐騙手法。林婦驚悉受騙，未有再匯款，並讓警方操作手機，將「德國軍醫」帳號封鎖。
台中九旬退休教授遇詐騙 為義氣險失12.6萬
另一邊廂，台中市一名九旬姓宋退休教授，上周四接到一通不明來電，對方一開口就聲稱自己急需50萬元(約12.6萬港元)。一向很有義氣的宋翁以為對方是自己的好友，立即駕電單車趕去銀行匯款。不過，銀行職員發現，宋翁提供的收款帳戶號碼是虛擬網絡銀行帳號，大感可疑，遂報警求助。
警方到場了解。宋翁表示，友人比自己更年長，也是退休教授，見其撥打家中電話要求借錢應急，就特地駕電單車去匯款。警方隨即直指，這是典型的「猜猜我是誰」及「假親友」詐騙手法，並提醒宋翁，年過90的老人申辦虛擬銀行帳戶，不符合慣常邏輯。宋翁這才如夢初醒，打消匯款念頭，並由警方載回家。