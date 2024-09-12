壯男槓鈴壓胸喊「大哥救我」　背心女秒提80公斤震驚網民(有片)

河南省一名壯男在健身室做臥推槓鈴時，一時力竭被槓鈴壓住胸口，難以呼吸，忍不住狂喊「大哥救我」，詎料櫃台一身穿小背心熱褲的長髮女教練，聞聲隨即飛奔而至，一秒就將重80公斤的槓鈴抓起，令網民驚歎「小姐姐就是帥」。

綜合《中國婦女報》等內地媒體報道，上月27日，河南省商丘市一名身材健碩的壯男在一間健身室在做80公斤臥推期間，突然乏力，被槓鈴壓在胸口，壯男當刻未有求助，但掙扎約20秒仍無法脫困，終於喊叫「大哥快救我」，似乎是向場內另一名胖漢求助，詎料胖漢還未搞清楚狀況，場內櫃台的長髮女教練已瞬間聞聲彈起，迅速飛奔而至，一秒間就將80公斤重的槓鈴提起，隨後有趕來的男會員合力助壯男脫困。